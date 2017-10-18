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Политика

17 октября 2017, 16:20
Россия ввела санкции против Северной Кореи

Россия ввела санкции против Северной Кореи

Сделано это было в рамках международных обязательств в соответствии с решением Совбеза ООН

Резолюция Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении КНДР была принята 30 ноября 2016 года. Президент Путин подписал указ о введении санкций в адрес Северной Кореи накануне, 16 октября 2017 года, сообщает ЕНВ.

Ввиду того, что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности ООН, решение о введении санкций в отношении северокорейской стороны было принято на высшем уровне давно. Помимо международных обязательств, российская сторона также следовала федеральному закону №281 "О специальных экономических мерах".

Санкции коснутся разных сфер взаимоотношений между странами. Например, будет приостановлено научно-техническое сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Исключение составят лишь обмены в области медицины. Любые контакты, способствующие ядерному развитию КНДР, будут пресекаться.

Любопытно, что Европейский Союз также ввёл санкции в отношении Северной Кореи, притом об этом было сообщено в тот же самый день, когда указ о санкциях подписал российский президент. О введении санкций в отношении КНДР говорилось в заявлении Совета Европы.

Метки: ООН, санкции, Северная Корея

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