Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

17 октября 2017, 16:00
Новым президентом Киргизии избран Сооронбай Жээнбеков

Новым президентом Киргизии избран Сооронбай Жээнбеков

Он является преемником предыдущего главы государства Алмазбека Атамбаева

В Кыргызстане бывший премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков выиграл президентские выборы, которые состоялись в воскресенье. Он был назван уходящим президентом Алмазбеком Атамбаевым в качестве своего преемника, сообщает ЕНВ.

 

Центральная избирательная комиссия Киргизии заявила в понедельник, что Жээнбеков получил около 55% голосов. Он обошёл 10 оппонентов, включая главного лидера оппозиции Омурбека Бабанова.

Жээнбеков объявил о своей победе на пресс-конференции еще в воскресенье. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие людей к нему. Он отметил, что его задача – сохранить прошлые достижения и укрепить экономику.

58-летний политик был премьер-министром и первым заместителем главы президентского кабинета при президенте Алмазбеке Атамбаеве.

В Кыргызстане сейчас наблюдается высокий уровень безработицы, и даже по меркам региона в государстве слабая экономика. В стране также существует проблема утечки молодежи в запрещенную в РФ и других странах мира террористическую организацию ИГИЛ. Так, теракт, совершенный в начале апреля в Санкт-Петербурге, по данным российского следствия, совершил выходец из Киргизии.

Метки: выюоры, Киргизия

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Зампостпред Северной Кореи заявил в ООН, что ядерная война может "вспыхнуть" в любой моментЗампостпред Северной Кореи заявил в ООН, что ядерная война может "вспыхнуть" в любой момент
вчера, 19:30
Заместитель представителя КНДР в ООН отметил, что ситуация на полуострове "достигла точки кипения", и ядерная война может разразиться в любой момент
На Филлиппинах ликвидирован лидер террористической исламистской организацииНа Филлиппинах ликвидирован лидер террористической исламистской организации
вчера, 16:50
Лидер группы "Абу Сайяф" погиб в перестрелке с военными на юге Филиппин
Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо превысило 200 человекЧисло погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо превысило 200 человек
16 октября 2017, 17:40
Примерно столько же людей пострадали и сейчас находятся в больницах

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+