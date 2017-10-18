Новым президентом Киргизии избран Сооронбай Жээнбеков

В Кыргызстане бывший премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков выиграл президентские выборы, которые состоялись в воскресенье. Он был назван уходящим президентом Алмазбеком Атамбаевым в качестве своего преемника, сообщает ЕНВ.

Центральная избирательная комиссия Киргизии заявила в понедельник, что Жээнбеков получил около 55% голосов. Он обошёл 10 оппонентов, включая главного лидера оппозиции Омурбека Бабанова.

Жээнбеков объявил о своей победе на пресс-конференции еще в воскресенье. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие людей к нему. Он отметил, что его задача – сохранить прошлые достижения и укрепить экономику.

58-летний политик был премьер-министром и первым заместителем главы президентского кабинета при президенте Алмазбеке Атамбаеве.

В Кыргызстане сейчас наблюдается высокий уровень безработицы, и даже по меркам региона в государстве слабая экономика. В стране также существует проблема утечки молодежи в запрещенную в РФ и других странах мира террористическую организацию ИГИЛ. Так, теракт, совершенный в начале апреля в Санкт-Петербурге, по данным российского следствия, совершил выходец из Киргизии.