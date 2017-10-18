Владимир Путин сохранил субсидии для "Соллерса"

Президент Владимир Путин поручил профинансировать в 2018 г. программу частичного субсидирования расходов на перевозку произведенных на Дальнем Востоке автомобилей в другие регионы России. Это следует из списка поручений, опубликованных на сайте kremlin.ru, сообщает ЕНВ.

Сумма необходимых субсидий не указана. Речь идет о 1,5 млрд. руб. – на уровне этого года, сумму планируется зафиксировать в проекте бюджета на 2018 г., рассказал газете "Ведомости" представитель "Соллерса". У компании во Владивостоке есть совместное предприятие "Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус", выпускающее Mazda CX5 и Mazda 6. Других серийных производств машин на Дальнем Востоке нет.

"В ходе исполнения бюджета будут определены источники финансирования", – сказал представитель Минфина.

Сохранение господдержки – одно из условий подписанного в 2016 г. специального инвестиционного контракта на модернизацию производства, обновление модельного ряда и выпуск двигателей на дальневосточной площадке, продолжает представитель "Соллерса". Общая стоимость проекта – около 3 млрд. руб. Для его реализации в сентябре СП получило статус резидента территории опережающего развития "Надеждинская".