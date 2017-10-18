Применяет ли Samsung "агрессивный маркетинг" по отношению к LG?

Введение элементов агрессивной маркетинговой политики Samsung Electronics Co. в отношении конкурента LG Electronics Co. в области high-end телевидения, похоже, является частью кампании по продвижению в секторе бытовой электроники южнокорейского гиганта, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Рёнхап".

Samsung Electronics впервые применили технологии жидкокристаллического дисплея (LCD), которые помогли им стать самым продаваемым телевизионным брендом в мире. Но LG Electronics, разработавшие технологию с органическими светодиодами (OLED), выступили главным конкурентом Samsung на рынке экранов ультравысокой четкости. Недавно в Samsung Electronics придумали термин "QLED", отображающий применение технологии квантовых точек для создания высокопроизводительных ЖК-телевизоров.

Отметим, что в этом году конкуренция между Samsung и LG существенно возросла на фоне существенной разницы в их прибыли. Так, за первое полугодие 2017 года операционная прибыль Samsung Electronics составила 700 млрд. вон (620 млн. долларов США) за реализацию всей бытовой техники. В то же время, в LG Electronics сообщили о своей операционной прибыли в размере 720 млрд. вон за тот же период, но за реализацию одних лишь телевизоров!

В целях продвижения своей технологии QLED Samsung провели сравнительный опыт между своим телевизором QN55Q7F и телевизором OLED55B7K от LG, создав 103-секундный видеоролик и загрузив его на YouTube в прошлом месяце под заголовком "QLED vs OLED: 12-часовой тест на сохранение изображения". В ролике показывается, как шесть экспертов тестировали игры в течение 12 часов подряд. В ходе эксперименте на QLED-экранах Samsung ухудшение изображения зарегистрировано не было.

"Это был демонстрационный сравнительный тест, который был просто нацелен на предоставление информации о телевизионных дисплеях для клиентов. Мы просто упомянули название продукта (от конкурента), не более того", - прокомментировал агентству "Ренхап" представитель Samsung Electronics по телефону.

LG Electronics не выпустили никаких официальных заявлений относительно выложенного видеоролика. Отметим, что LG – единственная компания в мире, которая производит большие OLED-панели для телевизоров. OLED-телевизоры от Philips, Panasonic и Sony используют технологию LG.