Южная Корея намерена развивать собственную противоракетную систему

Власти Южной Кореи настаивают на разработке собственной противоракетной системы для борьбы с постоянными угрозами со стороны дальнобойной артиллерии, развернутой в Северной Корее. Об этом сообщил в понедельник заместитель начальника военного штаба республики (JCS), сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "Рёнхап".

В своем докладе, представленном парламенту, военный штаб подчеркивает, что государственное агентство по оборонному развитию работает над разработкой основных технологий для системы перехвата ракет, в которой используется платформа "hit-to-kill". Необходимость внедрения проекта исходит из опасений о том, что Сеул недостаточно подготовлен к устранению возможных угроз со стороны пограничной артиллерии Севера.

"Мы рассматриваем возможность развертывания системы перехватчиков для противодействия вражескому залпу ракетных атак, нацеленных на наши ключевые военные объекты, такие как штаб-квартира военного командования и система воздушной и противоракетной обороны Кореи", - говорится в докладе JCS.

Сообщается, что южнокорейские военные рассмотрели вопрос о покупке зарубежной системы противоракетной артиллерии "Железный купол", разработанный Израилем для противодействия нападениям боевой группы "ХАМАС". Однако, по всей видимости, было принято решение не покупать израильскую систему ввиду соотношения стоимости и эффективности комплекса в условиях горной местности Корейского полуострова, которая создавала бы препятствия для его эксплуатации.

"Железный купол" – это система, подходящая для защиты от спорадических ударов от нерегулярных боевых сил, таких как группа "ХАМАС", – пояснили в JCS. – Но он не подходит для защиты от атак с использованием артиллерийских орудий дальнего действия".

Оборонительный дискурс в Южной Корее в основном сосредоточился на противодействии стратегическим вооружениям Севера, прежде всего, на баллистических ракетах и ядерном оружии, в то время как внимание к более прямым угрозам – дальнобойной артиллерии и ракетным пусковым установкам – представляется недостаточным, считают южнокорейские наблюдатели.

Известно, что КНДР располагает множеством ракетных систем, в том числе, самоходными гаубицами, оснащенными ракетами калибром 170 и 240 мм, способными поразить Сеул и его окрестности в радиусе своего действия. Более дальняя по дистанции применения ракета "Север" калибром 300 мм считается более опасной, так как она способна добраться до ключевых американских военных объектов в Пхентаке в провинции Кенги и до штаб-квартиры южнокорейской армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил в военном комплексе Гьерёндае в южной провинции Чхунчхон.

Согласно южнокорейскому "оборонному документу", на Севере насчитывается 14100 артиллерийских орудий, в том числе 5500 многоразовых ракетных установок, большинство из которых были развернуты вблизи военной демаркационной линии. Юг, однако, имеет только 5900 артиллерийских орудий, включая всего 200 многоразовых ракетных установок.

Отметим, что напряженность в регионе вновь возрастает, и Пхеньян в скором времени может подвергнуться еще одной провокации в ходе стартовавших вчера морских учений воздушно-морских сил Республики Кореи и США.