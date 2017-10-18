XIX партийный съезд Компартии Китая будет скромнее предыдущих

Никакая причудливая и экзотическая еда не будет подаваться для делегатов XIX партийного съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который состоится на этой неделе. Это связано со строгой партийной дисциплиной, вернувшейся в ряды КПК при Си Цзиньпине, ставшем главой государства пять лет назад, сообщает ЕНВ.

"По сравнению с 16-м, 17-м и 18-м съездами эта встреча делегатов партии характеризуется разумным подходом к ее проведению, - сказал в воскресенье Ван Лилиан, в свое время отвечавший за прием делегатов на XVI партийном съезде в 2002 году. – Почти 2300 делегатов КПК, которые съедутся в Пекин со всей страны, не обнаружат бесплатных фруктов в своих гостиничных номерах. Им не будут поданы морепродукты, такие как креветки или морской огурец", – отметил г-н Ван.

Эксперты внимательно следят за проведением Национального партийного съезда КПК, который проводится раз в пять лет, именно в этом году. На нем, как полагают аналитики, будет определять степень дальнейшего влияния Си Цзиньпина, политические идеи которого будут записаны в устав партии и будут носить его имя.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин изложил ряд правил с 8 пунктами о служебном поведении чиновников в целях искоренения коррупции и злоупотребления властью. Среди этих правил имеется запрет и на дорогие блюда, а также на роскошные официальные поездки. С того времени 1,34 миллиона членов партии были привлечены к ответственности за коррупцию, что является национальным рекордом.

Сообщается, что на съезде исчезнут и огромные приветственные баннеры, выставляемые ранее в отелях, не будут также созданы индивидуальные цветочные композиции для делегатов.

"Самая большая разница будет в еде и гостиничных номерах, – комментирует Ван Лилиан. – Еда в ресторанах будет домашней. Кроме того, делегаты могут воспользоваться буфетом. На выбор участникам съезда будут предложены восемь горячих блюд и восемь – холодных. Также упразднены дополнительные услуги, которыми пользовались делегаты. Раньше им предоставлялись некоторые бесплатные услуги, такие как пошив одежды, стрижка волос и процедуры для лица. Специально для них были предусмотрены магазины, которые продавали подарки. На этот раз у нас не будет ни одной из этих услуг", - заключил г-н Ван.

Входя в должность председателя КНР Си Цзиньпин предупредил о том, что если коррупция внутри КПК не будет устранена, это может повлиять на власть партии в стране. Он призвал партийные кадры и чиновников вести скромный образ жизни и решительно выступать против экстравагантности. Партия также разработала множество правил, чтобы запретить чрезмерные официальные расходы. В 2013 году официальное информационное агентство "Синьхуа" сообщило о запрете на употребление деликатесов служебными лицами на официальных ужинах, таких как плавник акулы или гнезда птиц и диких животных. Также запрещены сигареты и алкогольные напитки.

В последующие годы региональные органы власти сделали шаг вперед, почти полностью запретив употребление алкоголя для чиновников. Юго-западная провинция Гуйчжоу была последней, принявшей этот запрет в августе, после провинций Чжэцзян, Хэйлунцзян, Цзилинь, Аньхой и Синьцзян. Государственным служащим из этих провинций не разрешается использовать государственные средства на покупку алкоголя для официальных приемов. Им также запрещено платить за алкоголь из своих личных средств.

Напомним, XIX партийный съезд КПК будет открыт в среду председателем КНР Си Цзиньпином, который, как генеральный секретарь правящей партии, выступит со вступительной речью. Съезд будет продолжаться в течение недели. По результатам съезда, как ожидается, будет сформировано новое руководство страны во главе с Си Цзиньпином, которое будет управлять второй по величине экономикой в мире в течение следующих пяти лет.