Дальневосточная транспортная прокуратура выявила более 850 нарушений законодательства

Дальневосточной транспортной прокуратурой вскрыты случаи перевозки пассажиров без лицензий и неисполнения требований безопасности при перевалке опасных грузов. Кроме того, представители прокуратуры указывают на случаи эксплуатации причальных сооружений без правоустанавливающих документов и ремонта и непринятия мер к поднятию затонувшего имущества. По мнению экспертов, нарушения происходят по причине назначения на руководящие должности ряда организаций водного транспорта лиц, не отвечающие квалификации, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТП.



По данным ведомства, всего по результатам проверки вскрыто более 850 нарушений, возбуждено 133 дела об административных правонарушениях, принесено 15 протестов, в суд направлено 63 заявления. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 2 уголовных дела.



Как сообщили корреспондентам, на территории Приморского края выявлены неоднократные факты осуществления преподавательской деятельности в образовательных учреждениях лицами с неснятой и непогашенной судимостью. В администрациях морских портов вскрыты нарушения порядка функционирования квалификационных и аттестационных комиссий, отсутствия контроля со стороны капитанов портов за соблюдением порядка захода судов в порт и выхода из него, а также наличие случаев неправомерного использования портовых сооружений.



В территориальных подразделениях ГИМС МЧС России ряд удостоверений на право управления судами выданы лицам, не прошедшим практические испытания. В ФБУ "Администрация Амурводпуть" не организован контроль за проводимыми на внутренних водных путях работами, в том числе строительными. Нарушения допускались при диспетчерском регулировании движения судов в бассейне реки Амур, аттестации персонала предприятий транспорта. Должностные лица Дальневосточного управления Госморнадзора и Амурского управления Госморречнадзора зачастую поверхностно подходили к планированию своей деятельности, не всегда соблюдали порядок производства по делам об административных правонарушениях, при наличии оснований не составляли протоколы.