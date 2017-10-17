Теплоходное сообщение между КНДР и Владивостоком возобновилось

Северокорейский теплоход "Mangyongbong-92" возобновил рейсы на маршруте Владивосток–Раджин. В рамках предварительно достигнутых договоренностей, теплоход теперь будет перевозить только грузы, сообщает ЕНВ со ссылкой на руководство оператора транспортного маршрута.



Гендиректор компании "Инвестстройтрест", которая является владельцем оператора маршрута "Роскора", Владимир Баранов рассказал, что возобновление сообщения между КНДР и Владивостоком произошло после двухмесячного перерыва, который возник из-за хозяйственного спора.



Ранее теплоход "Mangyongbong-92" перевозил пассажиров — российских и китайских туристов — в КНДР раз в неделю. Однако, большой популярностью маршрут не пользовался: число пассажиров не превышало 30 человек при возможностях теплохода вместить до 200 пассажиров.



"Mangyongbong-92" был построен в 1971 году и модернизирован в 2016 году. За все время работы линии было перевезено порядка 350 человек. Напомним, ранее ЕНВ сообщали, что менеджмент ООО "Владивостокский морской терминал" (ВМТ) проводил переговоры по урегулированию ситуации, связанной с возобновлением паромного сообщения направления "Владивосток-Раджин (КНДР)".



В частности, директор компании Владимир Баранов пояснял, что "Mangyongbong-92" был вынужден оставаться в Раджине, а на территории морвокзала им швартоваться не дают. В свою очередь, руководство ВМТ обвиняло "ИнвестСтройТрест" в использовании незаконных технологий при ведении бизнеса, а также, в шантаже с угрозой клеветы и невыплате долга в размере, превышающем 1,5 млн. рублей. На сегодняшний день теплоходное сообщение между КНДР и Владивостоком восстановилось, однако вопрос о возобновлении пассажирских перевозок "завис в воздухе".



"В воскресенье теплоход отправился из Владивостока в Раджин. Однако, теперь он будет перевозить только грузы. В частности, растительное масло, соевые бобы. Вопрос о возобновлении перевозок пассажиров не решен. При этом, рейсы будут совершаться только при наличии груза", - пояснил Владимир Баранов.