Соединённые Штаты и Южная Корея начали совместные военные морские учения

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея начали проведение совместных военно-морских учений "в целях подготовки к возможным военной провокациям со стороны Северной Кореи", сообщает ЕНВ.

Пятидневные учения с сегодняшнего дня проходят в водах вблизи Корейского полуострова. Главная их цель – укрепление способности двух флотов совместно реагировать на действия со стороны Северной Кореи в море. Всего в учениях будет задействовано около 40 военных кораблей из обеих стран, в том числе, атомный авианосец США "Рональд Рейган" и южнокорейский эсминец "Эгида". Будут задействованы и истребители, а также патрульные самолеты.

Учения будут имитировать контрмеры против подводных лодок и ракет Северной Кореи, а также нападение на специализированные войска КНДР, дислоцированные в водах близ полуострова. Сообщается, что правительство Северной Кореи раскритиковало нынешние учения, в которых в КНДР видят усиливающееся военное давление в свою сторону. В официальном заявлении северокорейской стороны также говорится, что действия США в регионе вынуждают КНДР принимать военные меры.