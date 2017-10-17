Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

16 октября 2017, 17:40
Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо превысило 200 человек

Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо превысило 200 человек

Примерно столько же людей пострадали и сейчас находятся в больницах

Причиной теракта, произошедшего в субботу в Сомали, стал грузовик, груженный взрывчаткой, оказавшийся в оживленном районе столицы страны вблизи отелей и правительственных учреждений. По первоначальным данным, жертвами трагедии стали 20 человек, сообщает ЕНВ.

Однако, сегодня стало известно о том, что количество погибших превысило 200 человек. Взрыв оказался настолько мощным, что рядом стоящие здания рухнули. Это привело к массовым жертвам. В Могадишо продолжается операция по извлечению выживших и умерших из-под обломков рухнувших зданий. Сейчас средства массовой информации сообщают о 276 жертвах теракта. Эта цифра может увеличиться.

Кроме того, по меньшей мере, 200 человек были ранены в результате инцидента и доставлены в больницу. Отметим, что этот случай стал одним из самых страшных террористических атак в Сомали после окончания 20-летней гражданской войны. Напомним, официальное правительство Сомали было создано в 2012 году при поддержке международного сообщества.

Полиция Сомали подозревает, что ответственность за взрыв лежит на исламской экстремистской группе "Аль-Шабаб". Администрация президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда опубликовала заявление, осуждающее этот инцидент. В феврале Абдуллахи был избран президентом страны. Тогда он пообещал искоренить терроризм. Однако на первый год его руководства пришлась новая серия террористических атак. 

Метки: Сомали, теракт

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

На парламентских выборах в Австрии победили партии, выступающие против политики принятия беженцевНа парламентских выборах в Австрии победили партии, выступающие против политики принятия беженцев
вчера, 14:10
Подсчет голосов еще продолжается
США заблокировали увеличение капитала Всемирного банкаСША заблокировали увеличение капитала Всемирного банка
вчера, 12:00
На комитете Группы Всемирного банка стороны не смог договориться об увеличении капитала
Глава Мьянмы возглавит новый международный механизм по поддержке беженцевГлава Мьянмы возглавит новый международный механизм по поддержке беженцев
14 октября 2017, 15:10
Механизм позволит правительствам, неправительственным организациям и структурам ООН работать вместе для оказания гуманитарной помощи населению

Последние новости

Южная Корея намерена развивать собственную противоракетную системуЮжная Корея намерена развивать собственную противоракетную систему
сегодня, 11:50
Израильский "Железный купол" республике не пригодился
XIX партийный съезд Компартии Китая будет скромнее предыдущихXIX партийный съезд Компартии Китая будет скромнее предыдущих
сегодня, 11:40
В отличие от съездов 2002, 2007 и 2012 годов делегатам в гостиничных номерах не будут подаваться морепродукты и фрукты
Дальневосточная транспортная прокуратура выявила более 850 нарушений законодательстваДальневосточная транспортная прокуратура выявила более 850 нарушений законодательства
вчера, 18:50
По результатам проверки ведомства возбуждены 133 административных и 2 уголовных дела, дополнительно в суд направлено 63 заявления

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+