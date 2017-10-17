Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо превысило 200 человек

Причиной теракта, произошедшего в субботу в Сомали, стал грузовик, груженный взрывчаткой, оказавшийся в оживленном районе столицы страны вблизи отелей и правительственных учреждений. По первоначальным данным, жертвами трагедии стали 20 человек, сообщает ЕНВ.

Однако, сегодня стало известно о том, что количество погибших превысило 200 человек. Взрыв оказался настолько мощным, что рядом стоящие здания рухнули. Это привело к массовым жертвам. В Могадишо продолжается операция по извлечению выживших и умерших из-под обломков рухнувших зданий. Сейчас средства массовой информации сообщают о 276 жертвах теракта. Эта цифра может увеличиться.

Кроме того, по меньшей мере, 200 человек были ранены в результате инцидента и доставлены в больницу. Отметим, что этот случай стал одним из самых страшных террористических атак в Сомали после окончания 20-летней гражданской войны. Напомним, официальное правительство Сомали было создано в 2012 году при поддержке международного сообщества.

Полиция Сомали подозревает, что ответственность за взрыв лежит на исламской экстремистской группе "Аль-Шабаб". Администрация президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда опубликовала заявление, осуждающее этот инцидент. В феврале Абдуллахи был избран президентом страны. Тогда он пообещал искоренить терроризм. Однако на первый год его руководства пришлась новая серия террористических атак.