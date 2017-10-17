На Дальнем Востоке приостановят вылов скатов, крылатки, нерпы и ламинарии до конца года

Соответствующее решение опубликовано в виде проекта приказа Минсельхоза России ("Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ресурсов в 2017 году") на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

Министерство сельского хозяйство России подготовило проект приказа об ограничении до конца года вылова некоторых видов морских ресурсов в научно-исследовательских целях. Ограничения коснулись практически всех подзон на территории Российской Федерации.

Так, в Северо-Охотской подзоне будет приостановлен вылов скатов, крылатки, кольчатой нерпы (акибы) и ларги до 31 декабря 2017 года. Эти виды можно будет вылавливать только в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в ходе любительского и спортивного рыболовства.

В Петропавловско-Командорской подзоне планируется ограничить ловлю скатов и бычков. Бычков в коммерческих целях до конца года нельзя будет ловить и в Камчатско-Курильской подзоне. Кроме того, согласно проекту приказа, планируется приостановление сбора ламинарии в Западно-Сахалинской подзоне. В Приморском крае южнее 47˚20ˊ с.ш. нельзя будет собирать моллюсков мактры (кроме как, в научно-исследовательских и контрольных целях, а также в ходе любительского и спортивного рыболовства).

Отметим, что проект приказа предусматривает некоторые запреты на коммерческий вылов не только в дальневосточных бассейнах, но и в Финском заливе на Балтике, бассейне реки Печоры в границах Ненецкого автономного округа. В Баренцевом море будет запрещен до конца года вылов морской камбалы. Нельзя будет добывать некоторые водные ресурсы и в других частях страны.

Данный запрет на вылов рыбы и других морских обитателей будет вводиться для сохранения водно-биологических ресурсов, а также их рационального использования, сообщает ведомство. Предполагается, что эти меры позволят увеличить численность ряда особей, популяция которых на сегодняшний день мала.