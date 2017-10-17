Определились победители конкурса "Доступная среда" во Владивостоке

В столице Приморского края подведены итоги общегородского смотра-конкурса "Доступная среда". Управляющие компании и ТСЖ, которые уделили внимание маломобильным гражданам и сделали свои дома и дворы доступными, получат ценные подарки, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.



"Смотр-конкурс двориков во Владивостоке проводился третий год подряд в рамках реализации программы "Доступная среда". В конкурсе традиционно приняли участие управляющие компании и ТСЖ, которые позаботились о создании комфортных условий для всех категорий граждан как в самим многоквартирных домах, так и на придомовых территориях", - рассказала заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения города Ирина Самусенко.



К примеру, в доме № 8 на улице Кутузова и доме № 13 на улице Нейбута не только благоустроили придомовую территорию, но и даже установили пандусы в подъездах, где проживают маломобильные граждане.



По итогам конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители администрации города и обществ инвалидов города, лучшим был назван дом № 13 на улице Нейбута (ООО "УК 71-го микрорайона"). ТСЖ "Дворик" с домом на улице Кутузова, 8 завоевал второе место, третьим стал дом на улице Толстого, 30 (ТСЖ "Толстого, 30").



Победитель конкурса получит в качестве награды спортивно-игровой комплекс, серебряного призёра ждёт игровой качельный комплекс с горкой, а бронзового – парковый диван. Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, церемония награждения победителей и призёров конкурса состоится уже на следующей неделе. О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено пресс-службой мэрии дополнительно.