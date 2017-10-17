Поиски соинвесторов на "Хаятты" стартовали в понедельник

Власти Приморского края предложили крупным отечественным и зарубежным компаниям принять участие в достройке гостиниц Hyatt во Владивостоке. Об этом сегодня, в понедельник 16 октября информировала пресс-служба администрации региона, сообщает ЕНВ.

Врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко сообщил, что приглашение приехать во Владивосток уже получили несколько российских и сербских компаний. "Вместе со строителями будем оценивать каждую гостиницу отдельно. Смотреть, какая потребуется сумма, и уже по итогам работать с инвестором и помогать ему войти в проект", - подчеркнул он.

Напомним, в первые дни после своего назначения, врио губернатора, посетив самую "больную" стройку Владивостока и, отметив многочисленные нарушения, заявил, что гостиничный комплекс "Хаятт" на мысе Бурном во Владивостоке будет снят с продажи и достроен. Тогда Андрей Тарасено заявил:

"Кто-то решил еще раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том, что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора". Кроме того, врио губернатора уточнил, что не планирует продавать гостиницу Hyatt, которая возводилась за государственные деньги.