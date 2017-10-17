На парламентских выборах в Австрии победили партии, выступающие против политики принятия беженцев

Правые партии Австрии, обещающие обеспечить более жесткие меры контроля над беженцами, укрепили свои позиции в нижней палате национального парламента. Выборы состоялись в минувшее воскресенье, сообщает ЕНВ.

Министерство внутренних дел Австрии объявило предварительные результаты голосования. В докладе министерства сообщается, что правоцентристская Народная партия, возглавляемая 31-летним лидером Себастьяном Курцом, набрала 31,4% голосов. За Народной Партией следует крайне правая "Партия Свободы" с 27,4% голосов. Левоцентристская "Социал-демократическая партия" получила 26,7% голосов.

"Социал-демократы" были членами предыдущей правящей коалиции. Ожидается, что Народная партия увеличит свое представительство в нижней палате парламента более чем на 10 человек и станет ведущей силой в законодательном органе. Себастьян Курц уже объявил о победе в своей речи и выразил намерение возглавить новое правительство. Он отметил, что люди требуют нового стиля политики и что его партия готова взять на себя эту ответственность.

Главной обсуждаемой проблемой в выборной гонке была политика страны в отношении иммигрантов и беженцев. Себастьян Курц стал председателем Народной партии в мае этого года, он выступал за политику ограничения притока беженцев в Австрию. Это был явный отход от толерантных мер, принимаемых прежним правительством в отношении беженцев.

Себастьян Курц получил общественную поддержку своей позиции по критике политики Евросоюза в отношении беженцев. Крайне правая Партия Свободы также получила высокий кредит доверия со стороны населения. В случае формирования коалиции из победивших партий, практически с полной уверенностью можно будет говорить о закрытии границ Австрии для беженцев и мигрантов из мусульманских стран. Отметим, что Партия свободы, также как и Народная партия, увеличила свое представительство в парламенте более чем на 10 человек.