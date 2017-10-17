Этап чемпионата Японии по дрифту D1 GP впервые пройдет в Приморье

Один из этапов официального чемпионата Японии D1 Grand Prix впервые пройдет в Приморском крае. Площадкой для выездных соревнований лучших японских пилотов станет "Приморское кольцо", об этом рассказал генеральный директор ГК "Сумотори" Виталий Веркеенко, сообщает ЕНВ.

Оргкомитет японской серии D1 GPофициально подтвердил свои намерения провести один из этапов офёициального чемпионата в Приморском крае. По словам генерального директора группы компаний "Сумотори", Виталия Веркеенко, такое решение было принято по итогам рабочих встреч с организаторами D1, промоутерами первого Межконтинентального кубка по дрифту и руководителем Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом в Японии.

"Глава FIA высоко оценил уровень российского дрифта и роль Приморья в развитии этой дисциплины автоспорта. Наша сборная триумфально заняла первое командное место в первом мировом чемпионате, собравшем на одной площадке пилотов из 14 стран мира. Российские пилоты оттачивают свое мастерство в международных соревнованиях по дрифту Asia Pacific D1 PrimRing GP, которые уже 4 года проходят на площадке "Приморское кольцо". Это возможность посоперничать с легендами мирового дрифта, и она принесла свои плоды: наши пилоты – одни из лучших в мире. В следующем году японский дрифт приедет в Приморье в "полном формате": на Примринге пройдет выездной этап официального чемпионата японской серии D1 GP", - отметил Виталий Веркеенко.

Это значит, что в Приморье приедут более 40 японских пилотов, около 300 членов их команд и, конечно, болельщики. По словам генерального менеджера D1 PrimRing GP Оя Тошиюки, уровень организации соревнований на Примринге с каждым годом все выше, особенно впечатляет поддержка российских болельщиков, мероприятие посещают десятки тысяч человек, и организаторы решили преподнести им еще один подарок – провести в России первый выездной этап знаменитой японской дрифт серии. Кроме того, по мнению Оя, дрифт – один из способов познакомить японцев с прекрасным европейским городом, который находится всего в 2 часах полета. С введением упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток путешествовать в Россию стало легко и приятно, добавил он.

Кроме того, в Приморье может впервые пройти один из этапов официального чемпионата Российской Дрифт Серии, заявил глава РДС Дмитрий Добровольский. Пока в регионе проводилась только региональная серия RDS-Восток. Побывав на четвертых международных соревнованиях по дрифту Asia Pacific D1 PrimRing GP 2017 на "Приморском кольце", руководитель РДС отметил, что приятно удивлен высоким уровнем организации мероприятия.

Напомним, первый межконтинентальный кубок по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA) прошел в Японии 30 сентября-1 октября. Участие в соревнованиях приняли 25 гонщиков из 14 стран Азии, Европы и США. Первое место в командном зачете триумфально заняла PrimRing Team with Toyotires в составе топовых российских пилотов Аркадия Цареградцева и Георгия Чивчяна.