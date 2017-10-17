Во Владивостоке находится делегация морских сил самообороны Японии

Гости из Японии уже приняли участие в некоторых мероприятиях в краевой столице. Пресс-служба Военного восточного округа по ТОФ сообщила, что японские моряки сегодня возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

В мероприятии приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула и оркестр штаба ТОФ, а также командир отряда учебных кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ.

В городе прошли совместные спортивные соревнования между командами флота Японии и России. Около 200 человек из двух стран приняли участие в соревнованиях по футболу, волейболу и настольному теннису. Победители были отмечены грамотами.

В рамках культурной программы для гостей была проведена экскурсия по Музею Тихоокеанского Флота. Помимо главного здания музея, японцы также посетили музейную подводную лодку "С-56" и мемориальный корабль "Красный Вымпел".

Принять участие в мероприятиях в рамках визита могут и все желающие жители и гости города Владивостока. Японская сторона пригласила приморцев ознакомиться с устройством своих кораблей изнутри. Сегодня, 16 октября, два корабля сил самообороны Японии будут открыты для посещения. Эсминец "Харусамэ" и учебный корабль "Касима" принимают посетителей с 10:00 до 11:30 и с 13:00 до 15:00. Отметим, что визит японской делегации продлится пять дней.