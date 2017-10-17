Во Владивосток прибудет отряд боевых кораблей военно-морских сил Индии

Во Владивосток, 19 октября для участия в международном российско-индийском межвидовом учении "Индра – 2017" прибудет отряд боевых кораблей ВМС Индии, сообщает ЕНВ.

Торжественная церемония встречи отряда кораблей военно-морских сил Индии пройдет на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке. В ней примут участие представители командования ВМФ России, экипажи кораблей-участников учения, рота почетного караула и оркестр штаба Тихоокеанского флота.

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

20 октября на водноспортивной станции Тихоокеанского флота состоится торжественная церемония открытия двустороннего учения "Индра-2017" с участием командующих морской частью учения от российской и индийской стороны, а также личного состава, привлекаемого к его эпизодам.