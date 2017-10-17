США заблокировали увеличение капитала Всемирного банка

В субботу в Вашингтоне состоялся совместный комитет по развитию Всемирного банка и Международного Валютного Фонда. Представители стран-членов Всемирного банка обсудили предложение об увеличении капитала организации для повышения его финансовых возможностей, сообщает ЕНВ.

Однако крупнейший финансовый вкладчик Всемирного банка, Соединённые Штаты, согласно официальным сообщениям, выступили против увеличения капитала международного финансового института. Представители США отметили, что страны с формирующимся рынком с более высокими доходами, такие как Китай, должны иметь возможность повышать свой собственный капитал на рынках.

Всемирный банк призывает своих членов договориться об увеличении капитала до следующего заседания, которое состоится весной 2018 года. Однако неясно, смогут ли стороны прийти к соглашению, учитывая позицию США по этому вопросу. Напомним, что политика нового президента страны Дональда Трампа направлена на снижение международных затрат и развитие национальной экономики.