Служебная собака нашла пропавшего ребенка во Владивостоке

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение о пропаже ребенка. На место происшествия незамедлительно приехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли инспектор – кинолог со служебной собакой по кличке Сантьяго, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Полицией установлено: местная жительница со своим семилетним сыном зашла в кафе. Через некоторое время ребенок вышел на улицу без сопровождения взрослых. Спустя несколько минут мать вышла вслед за сыном, но не обнаружила его на месте. Женщина попыталась самостоятельно разыскать ребенка, но поиски результатов не дали. Она обратилась с заявлением об исчезновении сына в полицию. Полицейские незамедлительно организовали мероприятия, направленные на поиск мальчика.

Для проработки следа пропавшего ребенка сотрудники полиции применили служебную собаку. Немецкая овчарка уверенно вывела полицейских к дому, где проживает семья несовершеннолетнего. После она вернулась обратно к кафе, и оттуда проследовала до супермаркета по улице Шилкинская, где и находился ребенок.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьником воспитательную беседу. Мать привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Данное правонарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.