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Япония

16 октября 2017, 11:20
Японец создал "кофе" из чеснока

Японец создал "кофе" из чеснока

Напиток не содержит кофеина и по вкусу напоминает натуральный кофе

"Чесночный кофе", разработанный в Японии, могут пить те любители традиционного напитка, которым он в силу различных обстоятельств противопоказан (например, беременным женщинам). Напиток, сделанный на северо-востоке страны, выглядит похожим на кофе, но полностью состоит из чеснока, сообщает ЕНВ.

"Мой напиток, вероятно, первый в своем роде, - отмечает создатель "чесночного кофе", бывший владелец одного из кафе в префектуре Аомори 74-летний Йокитомо Шимотаи. – В нем нет кофеина, поэтому его в отличие от натурального кофе можно пить ночью, а также употреблять беременным женщинам".

Йокитомо Шимотаи, начавший продажу своего напитка еще в январе, сказал, что "чесночный кофе" был случайно создан благодаря кулинарной ошибке около 30 лет назад. Тогда японец случайно сжег чеснок в своем кафе. После этого, он вынул выжженный чеснок ложкой и смешал его с горячей водой. Когда Шимотаи выпил смесь, он очень удивился ее "кофейному вкусу".

Йокитомо Шимотаи начал тестировать напиток после выхода на пенсию. Он был нацелен на превращение его в коммерческий продукт. После проведения нескольких проб, он нашел оптимальный способ создания "чесночного кофе". Теперь для обжарки чеснока для своего напитка Йокитомо Шимотаи использует электрическую печь.

Изобретатель получил патент на метод приготовления напитка в 2015 году, после чего открыл производственный цех в соседней префектуре Ивате. В настоящее время "чесночный кофе" можно купить в двух сувенирных магазинах в префектуре Аомори, в производственном цехе, расположенном в г. Ниной (префектура Ивате), или же заказать по телефону. Несмотря на то, что у напитка имеется аромат жареного чеснока, "кофе" не вызывает неприятного запаха изо рта. Йокитомо Шимотаи объясняет это тщательной зажаркой чеснока на гриле.

Метки: кофе, чеснок, Япония

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