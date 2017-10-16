Печать денежных знаков обходится российскому обществу очень дорого

День открытых дверей в Дальневосточном ГУ Банка России прошел в столице Приморья 14 октября. В рамках праздничного события, которое организовывается Банком России вот уже второй год подряд, все желающие могли познакомиться с особенностями и признаками подлинности новых купюр, посетить историческую экспозицию российских банкнот, узнать больше о финансовой системе России, проверить и повысить свой уровень финансовой грамотности, сообщает ЕНВ.

На пресс-подходе начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов отметил, что такое мероприятие может стать доброй традицией для города Владивостока.

"1 октября прошлого года, на дне открытых дверей мы выбирали символы для новых банкнот, которые в этом году мы с радостью и гордостью презентуем", - сказал Сергей Белов. Он добавил, что новые купюры уже поступили на территорию Дальнего Востока, и до конца октября можно ожидать их массовый выпуск в обращение.

"Сегодня мы уделяем большое внимание повышению финансовой грамотности населения, так как это важное направление деятельности Банка России. Наши гости могут принять участие в финансовых викторинах, прослушать лекции и побывать на экскурсии об истории денежного обращения", - закончил свое выступление руководитель Дальневосточного ГУ ЦБ РФ.

На лекции, проходившей в рамках дня открытых дверей, главный эксперт Управления наличного денежного обращения и кассовых операций Дальневосточного ГУ Банка России Галина Мачуха отметила дороговизну печати денежных знаков в России и призвала всех присутствующих посодействовать "продлению жизни" денежных знаков..

"Длительность используемых денег составляет примерно 2,5 года, при этом, каждый год Центробанк выводит из обращения и уничтожает около 2,5 млрд. банкнот. Это при том, что по оценке предприятия "Госзнак", печать самых дешевых банкнот обходится банку в 600 рублей с минимальной защитой за одну тыс. штук, и расходы, заметьте, ложатся на все общество. Эти затраты могли бы существенно снизиться, если бы люди обращались с бумажными деньгами более бережно", - подчеркнула эксперт.

Начальник Управления платежных систем и расчётов Дальневосточного ГУ Банка России Олег Белохон кратко проинформировал присутствующих о работе Национальной системы платежных карт (НСПК):

"НСПК была создана в 2014 году, а уже в конце 2015 года был начат выпуск карт Национальной платежной системы "Мир", - рассказал он, отметив, что карты защищены специальным чипом, на котором записана вся информация. Кроме того, на них отображены логотип банка, логотип платёжной системы и знак рубля. Он также пояснил, что популярная во всем мире технология оплаты покупок бесконтактным способом с помощью мобильного телефона в ПС "Мир" должна быть реализована с ноября 2017 года, а также рассказал интересную историю, связанную с такой технологией.

"В одном из германских магазинов за товар я расплатился с помощью телефона. Поразило то, что эти манипуляции вызвали огромный ажиотаж у продавцов – никто видимо не сталкивался с подобной технологией, или сталкивался, но редко. А у нас в России даже в небольших магазинах таким способом оплаты мало кого удивишь",- поделился с аудиторией Олег Белохон.

Отметим, что на протяжении всего Дня открытых дверей, самых юных посетителей занимали и развлекали аниматоры, тем самым, давая возможность взрослому поколению принять участие в лекциях, викторинах и экскурсиях в здании Банка России.