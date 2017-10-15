В Китае смогут распознать гражданина страны за три секунды по фотографии

Китай создает самую мощную систему распознавания лиц в мире, которая в течение трех секунд сможет идентифицировать любого из своих 1,3 миллиарда граждан, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Проект, запущенный Министерством общественной безопасности в 2015 году, разрабатывается совместно с шанхайской охранной компанией Isvision. Его цель состоит в том, чтобы система смогла сопоставить чье-то лицо с базой удостоверений личности. В первоначальных планах у разработчиков – выйти на точность распознавания в 90%.

По словам информированных источников, система может быть внедрена в камеры наружного наблюдения. Система распознавания лиц будет использовать облачные средства для соединения с центрами хранения и обработки данных, распространенными по всей стране.

Однако некоторые исследователи заявили, что неясно, когда система будет завершена, поскольку ее развитие сталкивается со многими трудностями из-за технических ограничений.

В настоящее время аналогичные, но более примитивные системы применяются в органах полиции. Но их применение может быть только точечным и в гораздо меньших масштабах. Существует также национальная база данных о подозреваемых.

Планируется, что основной набор данных для национальной системы, содержащий портретную информацию каждого китайского гражданина, будет "весить" 13 терабайт. Размер полной базы данных для каждого гражданина не превысит 90 терабайт. Это следует из информации, размещенной на веб-сайте министерства общественной безопасности КНР.

Доцент кафедры электротехники Университета Цинхуа Чэнь Цзяньшэн, являющийся членом Комитета по стандартизации министерства общественной безопасности, курирующий технические разработки в органах полиции, отметил, что система должна быть построена в беспрецедентных масштабах, поскольку ни одна страна не имеет такого количества жителей, как Китай. По его словам, система разрабатывается для обеспечения безопасности и государственного реагирования в таких случаях, как отслеживание подозреваемых или лиц, находящихся в розыске.

При этом, будет запрещено использовать информацию, полученную из новой базы данных, в коммерческих целях.

"Однако, политика может измениться ввиду развития экономики и увеличения спроса со стороны общества", - допустил Чэнь Цзяньшэн. По его словам, предоставление коммерческому сектораму доступа к базе данных при правильном регулировании создаст новые возможности для бизнеса, помогая улучшить обслуживание клиентов.

Некоторые компании и организации в КНР уже используют технологии распознавания лиц. Так, улыбаясь или моргая глазами на камеру, студенты теперь могут войти в университетские аудитории, путешественники могут проходить на борт самолета без использования посадочного талона.

Некоторые рестораны даже предлагают скидки своим клиентам на основе анализа машины, которая оценивает их внешний вид в соответствии с неким алгоритмом. Клиенты с "прекрасными" характеристиками, например с хорошими показателями симметрии тела, получают большие скидки, чем те, у которых "слишком большие" или "слишком маленькие" носы.

Некоторые общественные туалеты в Пекине также используют системы распознавания лиц. С помощью них автоматические раздаточные машины отказывают в выдаче бумажных полотенец людям, которые просят об этом несколько раз.

Распознавание лица может заменить другие методы личной идентификации – сканирование отпечатков пальцев или QR-кодов на мобильном телефоне. Впрочем, правительственный проект вызвал разногласия среди экспертов по искусственному интеллекту.

Профессор информатики Университета Нанкай (Тяньцзинь, КНР) Ченг Минмин сказал, что, несмотря на масштаб проекта, технологические достижения означают, что вся информация может храниться на небольших портативных дисках, что повышает риск кражи данных. Он отметил, что жесткий диск размером с ладонь теперь может хранить 10 терабайт или больше данных, и вы можете "упаковать его в чемодан и сесть на рейс".

"Если данные о лицах и связанные с ними личные данные будут украдены и помещены в Интернет, это вызовет большие проблемы", - сказал Ченг. Так, благодаря быстрому продвижению технологии распознавания лиц человек или организация могут фотографировать и идентифицировать незнакомцев на вечеринке или на улице без их ведома.

Однако в Министерстве общественной безопасности отвергнули эту возможность. "Загрузка всего набора данных так же сложна, как запуск ракеты с ядерной боеголовкой. Это потребует, чтобы несколько высокопоставленных чиновников применили свои ключи одновременно", - говорится в сообщении компании Isvision, разрабатывающей национальную систему.

В Isvision рассказали, что компания выиграла контракт в прошлом году, но представители разработчика отказались предоставить подробную информацию. "Прогресс развития системы является конфиденциальным. В настоящее время у нас нет информации, с которой мы бы могли поделиться в публичном пространстве", - сказал представитель компании.

Как отмечают в компании, камеры безопасности Isvision с возможностью распознавания лиц были впервые установлены на площади Тяньаньмэнь еще в 2003 году. Система связана с полицейской базой данных подозреваемых, способной распознавать и отслеживать потенциальных субъектов в большой толпе. Компания также создала аналогичные системы для правоохранительных органов в Синьцзяне и Тибете, где время от времени возникали беспорядки из-за серьезных этнических конфликтов.

Исследователь из Пекинского центра управления населением Фэн Ин отметил, что команда проекта столкнулась с "беспрецедентными проблемами" из-за высоких требований правительства к скорости и точности: когда вводятся фото, пол и возраст, система должна найти соответствие в течение трех секунд с уровнем точности выше 88 процентов.

Фэн Ин и его коллеги протестировали алгоритм распознавания лиц, разработанный Университетом Цинхуа, ведущим в мире институтом в этой области исследований, и они были разочарованы результатами. Они обнаружили, что точность фотографий была ниже 60 процентов. В топ-20 результатов показатели были ниже 70%. Об этом Фэн Ин в расспазал еще в журнале "Электронная наука и техника", вышедшем в мае.

Система, разрабатывающаяся Isvision, будет использовать алгоритм, созданный SeetaTech при участии исследователей из Института вычислительной техники при Китайской академии наук в Пекине.

SeetaTech подтвердили участие в национальном проекте распознавания лиц, но отказались комментировать что-либо дальше. Впрочем, исследователь из Института вычислительной техники, знакомый с проектом, сказал, что остаются некоторые технические проблемы.

"Среди 1,3 миллиарда человек некоторые совершенно не связанные друг с другом люди сталкиваются с такими же людьми, настолько похожими, что даже их родители не могут отличить их, - поясняет эксперт. – В настоящее время доступ к базе данных ограничен несколькими охранными компаниями, имеющими очень тесные связи с Министерством общественной безопасности. Более простой уровень доступа определенно приведет к более высокому риску утечки данных".