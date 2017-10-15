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Южная Корея

14 октября 2017, 17:00
Директор Samsung Electronics объявил об отставке

Директор Samsung Electronics объявил об отставке

В компании наступил "вакуум руководства"

В Samsung Electronics сообщили в минувшем пятницу, что главный исполнительный директор и вице-председатель компании Квон О Хун планирует уйти в отставку. Похоже, кризис в южнокорейской компании не закончился на уловных делах, заведенных в начале этого года на руководителей Samsung, сообщает ЕНВ.

Это стало отставка в Samsung стала неожиданной, поскольку ожидалось, что Квон О Хун будет играть ключевую роль в компании после ареста некоторых руководителей компании в феврале по статье "Взяточничество". Неожиданным это стало и потому, что 13 октября южнокорейский производитель смартфонов предсказал рекордную операционную прибыль в третьем квартале.

"Samsung заявили о рекордных доходах, и в четвертом квартале они еще увеличатся. Значимую роль в этом сыграл Квон О Хун", - прокомментировал ситуацию глава исследовательской фирмы CEO Score Пак Джу Ган.

В своем заявлении исполнительный директор Samsung Квон О Хун, известный как "Мистер Чип", сказал, что настало время "начать все заново с новым и молодым руководством".

"К счастью, сейчас мы получаем рекордные доходы, но это плод прошлых решений и инвестиций, мы не можем даже приблизиться к поиску новых двигателей роста, пытаясь понять будущие тенденции прямо сейчас", - добавил он.

Крупнейший в мире производитель карт памяти и чипов, смартфонов и телевизоров намерен установить рекордную годовую прибыль в этом году, частично благодаря росту спроса на чипы.

Акции Samsung упали на 0,6 процента в пятницу после того, как в тот же день достигли рекордного уровня. Произошло это на фоне заявления 32-летнего директора Samsung Квон О Хуна. Он покидает свой пост после пяти лет работы в компании на должностях топ-менеджмента в момент неопределенности среди руководства Samsung.

Как отмечают источники, у Samsung Group, являющегося самым крупным конгломератом предприятий Южной Кореи от смартфонов до отелей, не было "плана Б" для принятия важных решений после ареста руководителя компании Ли Чжэ Йона.

"Теперь в Samsung наступил "вакуум руководства" в отсутствии Ли Чжэ Йона и Квон О Хуна", - вкратце комментирует нынешнюю ситуацию в компании исполнительный директор исследовательской фирмы Chaebul.com Чун Сан Суп. Впрочем, он добавил, что изменения в руководстве также могут стать возможностью для нового поколения менеджеров в стране.

Метки: Samsung

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