В Приморском крае на 60% выполнили план ремонтов по программе "Безопасные и качественные дороги"

Готовность объектов краевого значения в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Приморье составляет почти 60% от плана 2017 года. Полностью завершен ремонт на участках дороги Шкотово - Партизанск и Штыково - Ивановка - Реттиховка, сообщает ЕНВ.

В то же время, "Примавтодор" в рамках программы укладывает второй слой асфальтобетона на автотрассе Артем - Находка, сейчас ремонтируются дороги в районе сел Смоляниново и Речица.

"На укладке постоянно работают инженеры отдела контроля качества. Ведут экспресс-анализ ровности и уплотнения дорожного слоя. Проверяют соответствие количества проходов катков схемам укатки. Эти данные по прочности затем подтверждают в лаборатории", - комментирует глава "Примавтодора" Дмитрий Горлов.

Также в настоящее время идет ремонт по улице Светланской во Владивостоке. Подрядная организация ведёт строительные работы на участке от остановки общественного транспорта "ДВГТУ" до перекрёстка улиц Светланской и Уборевича.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, после демонтажа трамвайных путей на участке улицы Светланской выполнен комплекс работ по устройству щебеночного основания и уплотнению грунта на межпутье, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

12 октября рабочие были вынуждены провести выемку грунта на участке протяжённостью около 80 метров, выполнить работы по замене земляного полотна, устройству основания и дорожного покрытия повторно. Специалисты отдела технического надзора вынесли предписание работы переделать в связи с тем, что после прошедшего накануне дождя основание дороги было влажным. Это противоречит требованиям строительных норм. К настоящему моменту работы выполнены, нижний слой дорожного покрытия уложен, и подрядная организация планирует приступить к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, ведутся работы по устройству тротуарной плитки и восстановлению облицовки подпорной стены в районе остановки общественного транспорта "ДВГТУ".

"Сегодня планирует завершить укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на перекрёстке улиц Светланской и Уборевича протяженностью около 10 метров. После этого начнётся асфальтирование выравнивающим слоем на всю ширину проезжей части", – сообщил представитель подрядной организации "ФедералСтрой".

Напомним, край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги", который предполагает модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. На финансирование программы только в этом году направлено 1,5 миллиарда рублей: 625 миллиона - федерального, 720 миллионов из регионального. Также на строительство дорог отчислено 97 миллионов рублей из муниципальных бюджетов Приморья. На эти средства планируется выполнить ремонт 102 километров дорог.