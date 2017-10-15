Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

14 октября 2017, 15:30
Китайские туристы съезжаются на северокорейскую границу

Китайские туристы съезжаются на северокорейскую границу

Японские фоторепортеры побывали на границе между двумя коммунистическими государствами

В последние месяцы, несмотря на усиление напряженности на Корейском полуострове из-за ядерных и ракетных программ Пхеньяна, граница между Китаем и Северной Кореей стала популярным направлением для китайских туристов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Фотографы сделали эти изображения границы и некоторых туристов, которые посетили КНДР в сентябре 2017 года.

Китайско-северокорейский мост дружбы обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между Даньдуном и Синуджу. Дорога продолжается далее вниз по течению, но до сих пор она не связана с транспортной сетью на северокорейской стороне.

Туристы посещают северокорейский город Намьянг из китайского пограничного города Тумэнь.

Морепродукты из Северной Кореи часто продают на рынке в китайском пограничном городе Яньцзи. Город является домом для большого этнического корейского населения и служит основным транзитным узлом для торговли с Северной Кореей.

Северокорейский солдат на берегу реки Ялу на границе между КНДР и Китаем. Он разговаривал с китайскими туристами, которые перемещались на лодке, плавающей из Даньдуна.

Китайские туристы фотографируют возле озера кальдеры на вершине горы Пэкту. Эта священное в Северной Корее место, расположенное на границе с Китаем – предполагаемая родина бывшего лидера страны Ким Чен Ира.


Лодка с китайскими туристами совершает круизы по реке Ялу на границе между Китаем и Северной Кореей.

Северокорейская женщина, работающая в ресторане в северо-восточном китайском пограничном городе Даньдун. В материковой Азии есть несколько северокорейских ресторанов, они приносят государству доход в виде иностранной валюты.

Метки: Китай

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Китае смогут распознать гражданина страны за три секунды по фотографииВ Китае смогут распознать гражданина страны за три секунды по фотографии
вчера, 17:30
В поднебесной создадут уникальную базу данных распознавания лиц, способную идентифицировать любого гражданина в течение нескольких секунд
В Китае начинается подготовка к проведению очередного съезда Коммунистической партииВ Китае начинается подготовка к проведению очередного съезда Коммунистической партии
11 октября 2017, 19:00
Съезд Компартии стартует 18 октября
Китай поможет восстановить круговую железную дорогу в пакистанском городе КарачиКитай поможет восстановить круговую железную дорогу в пакистанском городе Карачи
09 октября 2017, 18:40
Официальные власти Пакистана намерены возродить заброшенную круговую железнодорожную ветку при финансовой поддержке КНР

Последние новости

Печать денежных знаков обходится российскому обществу очень дорогоПечать денежных знаков обходится российскому обществу очень дорого
сегодня, 12:40
Об этом и многом другом рассказали эксперты Банка России на дне открытых дверей во Владивостоке
Директор Samsung Electronics объявил об отставкеДиректор Samsung Electronics объявил об отставке
вчера, 17:00
В компании наступил "вакуум руководства"
В Приморском крае на 60% выполнили план ремонтов по программе "Безопасные и качественные дороги"В Приморском крае на 60% выполнили план ремонтов по программе "Безопасные и качественные дороги"
вчера, 16:00
Ремонт завершен на участках дороги Шкотово - Партизанск и Штыково - Ивановка - Реттиховка

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

06.10.2017 18:10
Миклушевский уступил место Тарасенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+