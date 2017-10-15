Китайские туристы съезжаются на северокорейскую границу

В последние месяцы, несмотря на усиление напряженности на Корейском полуострове из-за ядерных и ракетных программ Пхеньяна, граница между Китаем и Северной Кореей стала популярным направлением для китайских туристов, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

Фотографы сделали эти изображения границы и некоторых туристов, которые посетили КНДР в сентябре 2017 года.

Китайско-северокорейский мост дружбы обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение между Даньдуном и Синуджу. Дорога продолжается далее вниз по течению, но до сих пор она не связана с транспортной сетью на северокорейской стороне.

Туристы посещают северокорейский город Намьянг из китайского пограничного города Тумэнь.

Морепродукты из Северной Кореи часто продают на рынке в китайском пограничном городе Яньцзи. Город является домом для большого этнического корейского населения и служит основным транзитным узлом для торговли с Северной Кореей.

Северокорейский солдат на берегу реки Ялу на границе между КНДР и Китаем. Он разговаривал с китайскими туристами, которые перемещались на лодке, плавающей из Даньдуна.

Китайские туристы фотографируют возле озера кальдеры на вершине горы Пэкту. Эта священное в Северной Корее место, расположенное на границе с Китаем – предполагаемая родина бывшего лидера страны Ким Чен Ира.





Лодка с китайскими туристами совершает круизы по реке Ялу на границе между Китаем и Северной Кореей.

Северокорейская женщина, работающая в ресторане в северо-восточном китайском пограничном городе Даньдун. В материковой Азии есть несколько северокорейских ресторанов, они приносят государству доход в виде иностранной валюты.