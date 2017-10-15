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В мире

14 октября 2017, 15:10
Глава Мьянмы возглавит новый международный механизм по поддержке беженцев

Глава Мьянмы возглавит новый международный механизм по поддержке беженцев

Механизм позволит правительствам, неправительственным организациям и структурам ООН работать вместе для оказания гуманитарной помощи населению

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила, что возглавит недавно созданный международный механизм, в рамках которого будет оказываться помощь населению, бежавшему из страны в результате конфликта в западном штате государств, сообщает ЕНВ.

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи решила уделить повышенное внимание к проблеме беженцев из мусульманского меньшинства. По ее словам, новый механизм позволяет правительствам, неправительственным организациям, структурам ООН и другим организациям работать вместе для оказания гуманитарной помощи и развития западной Мьянмы.

Аун Сан Су Чжи заявила, что никто не может желать мира и развития для Мьянмы больше, чем сами её жители. Она сказала, что именно поэтому им необходимо решать проблемы, основываясь на силе национального единства.

Считается, что конфликт между правительственными силами безопасности Мьянмы и боевиками, принадлежащими к мусульманскому меньшинству, вынудил более 510 тысяч бежать в соседнее государство Бангладеш. Правительство Мьянмы уже получило критику со стороны международного сообщества за возможные нарушения прав человека.

Метки: Мьянма, ООН

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