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Экономика

13 октября 2017, 20:10
За два года резиденты Свободного порта Владивосток задекларировали 350 миллиардов рублей инвестиций

За два года резиденты Свободного порта Владивосток задекларировали 350 миллиардов рублей инвестиций

По количеству реализуемых проектов на первых трех местах находятся Владивосток, Артем и Петропавловск-Камчатский

Два года назад на Дальнем Востоке был введен режим Свободного порта. С 12 октября 2015 года инвесторы могли подавать заявки на получение статуса резидента порто-франко. Как отмечают в Минвостокразвитии, предпринимателями подано более 500 заявок на реализацию инвестпроектов, большая часть из которых (около 400) одобрены. Уже реализуется 329 инвестпроектов с объемом инвестиций 350 миллиардов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Свободный порт Владивосток сегодня – один из ключевых инновационных инструментов развития Дальнего Востока. При его создании учитывались лучшие мировые практики, изучался опыт Сингапура, Китая, Люксембурга, Швейцарии и других стран. И сейчас мы предлагаем инвесторам одни из лучших условий для ведения бизнеса в АТР, а благодаря введению упрощенного визового режима, действующего в Свободном порту, Дальний Восток становится максимально открытым для иностранных инвесторов.  В рамках Свободного порта уже начали работу 20 новых предприятий, до конца года откроются еще 20. Всего же до конца 2017 года на Дальнем Востоке на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток будут работать 86 новых предприятий", – сообщил корреспондентам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Он уточнил, что по объему инвестиций лидирует Приморский край. Больше всего инвестиционных проектов реализуется во Владивостоке, Артеме и Петропавловске-Камчатском (Камчатский край). Если рассматривать сферы бизнес-проектов, то это в первую очередь строительство, обрабатывающая промышленность, сфера услуг и создание логистических предприятий.

В разработке закона о Свободном порте принимали участие экономисты и предприниматели, уже работающие на Дальнем Востоке или только проявившими заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в макрорегионе. За время действия закона расширилась территория применения Свободного порта, уточнялись налоговые льготы, был внедрен механизм электронной визы для увеличения деловой активности и привлечения большего числа туристов. Ряд поручений по развитию Свободного порта Владивосток дал Президент Владимир Путин по итогам работы Восточного экономического форума.

"Прежде всего мы должны быть конкурентоспособны по условиям инвестирования и ведения бизнеса. Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися странами АТР, и нам важно конвертировать ту экономическую мощь в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий. И сделать это можно только в одном случае – если мы будем конкурентоспособны не с точки зрения абстрактного лозунга, а с точки зрения предметной и целевой работы. Мы и дальше будет продолжать совершенствовать механизмы, помогающие развивать наш Дальний Восток - ТОРы, Свободный порт Владивосток -  а также оказывать господдержку инвестиционным проектам", – уточнил Александр Галушка.

Напомним, что резиденты Свободного порта пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования. Срок действия преференций – 70 лет. На сегодняшний день режим Свободного порта действует в 21 муниципальном районе пяти дальневосточных регионах – Приморье, Камчатке, Чукотке, Сахалинской области, Хабаровском крае.

Метки: Свободный порт Владивосток

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