За два года резиденты Свободного порта Владивосток задекларировали 350 миллиардов рублей инвестиций

Два года назад на Дальнем Востоке был введен режим Свободного порта. С 12 октября 2015 года инвесторы могли подавать заявки на получение статуса резидента порто-франко. Как отмечают в Минвостокразвитии, предпринимателями подано более 500 заявок на реализацию инвестпроектов, большая часть из которых (около 400) одобрены. Уже реализуется 329 инвестпроектов с объемом инвестиций 350 миллиардов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Свободный порт Владивосток сегодня – один из ключевых инновационных инструментов развития Дальнего Востока. При его создании учитывались лучшие мировые практики, изучался опыт Сингапура, Китая, Люксембурга, Швейцарии и других стран. И сейчас мы предлагаем инвесторам одни из лучших условий для ведения бизнеса в АТР, а благодаря введению упрощенного визового режима, действующего в Свободном порту, Дальний Восток становится максимально открытым для иностранных инвесторов. В рамках Свободного порта уже начали работу 20 новых предприятий, до конца года откроются еще 20. Всего же до конца 2017 года на Дальнем Востоке на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток будут работать 86 новых предприятий", – сообщил корреспондентам глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Он уточнил, что по объему инвестиций лидирует Приморский край. Больше всего инвестиционных проектов реализуется во Владивостоке, Артеме и Петропавловске-Камчатском (Камчатский край). Если рассматривать сферы бизнес-проектов, то это в первую очередь строительство, обрабатывающая промышленность, сфера услуг и создание логистических предприятий.

В разработке закона о Свободном порте принимали участие экономисты и предприниматели, уже работающие на Дальнем Востоке или только проявившими заинтересованность в реализации инвестиционных проектов в макрорегионе. За время действия закона расширилась территория применения Свободного порта, уточнялись налоговые льготы, был внедрен механизм электронной визы для увеличения деловой активности и привлечения большего числа туристов. Ряд поручений по развитию Свободного порта Владивосток дал Президент Владимир Путин по итогам работы Восточного экономического форума.

"Прежде всего мы должны быть конкурентоспособны по условиям инвестирования и ведения бизнеса. Дальний Восток граничит с самыми динамично развивающимися странами АТР, и нам важно конвертировать ту экономическую мощь в подъем и опережающее развитие наших восточных территорий. И сделать это можно только в одном случае – если мы будем конкурентоспособны не с точки зрения абстрактного лозунга, а с точки зрения предметной и целевой работы. Мы и дальше будет продолжать совершенствовать механизмы, помогающие развивать наш Дальний Восток - ТОРы, Свободный порт Владивосток - а также оказывать господдержку инвестиционным проектам", – уточнил Александр Галушка.

Напомним, что резиденты Свободного порта пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования. Срок действия преференций – 70 лет. На сегодняшний день режим Свободного порта действует в 21 муниципальном районе пяти дальневосточных регионах – Приморье, Камчатке, Чукотке, Сахалинской области, Хабаровском крае.