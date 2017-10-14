Исследование: 48% жителей Приморья считают, что режим СПВ будет способствовать развитию экономики

Два года назад, 12 октября 2015 года, вступил в силу федеральный закон "О свободном порте Владивосток" (от 13.07.2015 N 212-ФЗ). Законом были установлены налоговые, таможенные, организационные преференции участниками экономической деятельности – резидентам специальной экономической зоны сначала на юге Приморского края, а, по мере расширения территории СПВ – в отдельных портах и муниципалитетах Хабаровского края, Сахалинской области, Камчатки и Чукотки, сообщает ЕНВ.

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел исследование более чем среди 2300 приморцев и зафиксировал рост осведомленности о режиме Свободного порта Владивосток (СПВ), а также снижение количества граждан, считающих, что Свободный порт обеспечит экономическое развитие края. В период с июля по октябрь 2017 года на территории 15 муниципальных образований респондентам задавались вопросы:

Слышали ли вы о проекте "Свободный порт Владивосток"? На ваш взгляд, режим Свободного порта Владивосток будет способствовать развитию экономики в Приморском крае?

Отметим, что аналогичные вопросы приморцам были заданы два года назад в период между принятием и подписанием закона о свободном порте и его вступления в силу. За прошедшие два года количество жителей Приморья, осведомленных о существовании режима СПВ выросло на 15% и достигло 87%. Напротив, существенно снизилось количество тех, кто считает данный механизм эффективным средством развития экономики в Приморье. Только 48% опрошенных согласились с тезисом о том, что режим Свободного порта Владивосток будет в дальнейшем способствовать развитию региона, тогда как два года назад с оптимизмом на проект свободного порта смотрели 68% приморцев.

Главными факторами развития экономики Приморского края за счет режима СПВ опрошенные жители считают привлечение дополнительных, внебюджетных инвестиций. Об этом упомянули 17% респондентов. Предположение о том, что появление новых инвесторов в качестве резидентов Свободного порта Владивосток создаст благоприятную социальную среду и приведет к удешевлению стоимости товаров и услуг на территории Приморья высказали 1,5% опрошенных (против 11% - в 2015 году).

"Необходимо понимать, что Свободный порт Владивосток в отличие от территорий опережающего развития выступает специальной экономической зоной, ориентированной на внешние рынки, прежде всего, азиатские, - отмечает ведущий политолог Дальнего Востока, главный эксперт ЦСИ "Чёрный куб" Наталья Коломейцева. – Правда, пока очень не многие иностранные инвесторы из АТР спешат вкладывать сюда средства. Происходит это потому, что сюда незачем ехать – денег тут нет, потребителей мало, инфраструктура, в большинстве случаев, не на уровне. Поэтому было принято решение о привлечении финансовых средств на первом этапе от российских инвесторов, непосредственную роль в этом процессе сыграли правительство и президент. Очевидно, что пока идет "обкатка режима", он намного менее эффективен, чем механизм Восточного экономического форума, и, по некоторым показателям, менее результативен, чем даже ТОРы (территории опережающего развития, - прим. ред.). Понятно, почему рейтинг доверия к свободному порту в регионе снизился. Впрочем, это дело поправимое – все зависит от действий сторон, принимающих участие в реализации и развития проекта".

Напомним, за два года функционирования особого режима на территории Дальнего Востока РФ его резидентами стали 104 компании, взявших обязательства по реализации проектов на сумму 350 млрд. рублей.