Анна Хохлова: Три главных тенденции которые обязательно должны быть в гардеробе модниц этой осенью

Мода не стоит на месте, поэтому нужно всегда обращать внимание на новые тренды, чтобы выглядеть современно. В 2017 году прослеживается очень много новых тенденций в осенней одежде, которые, по прогнозам стилистов, будут актуальны еще несколько сезонов. Дизайнеры в своих коллекциях сделали ставку на культурное и этническое многообразие: нестандартные цветовые решения, смешение одежды и аксессуаров различных стилей, национальный колорит. Дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова рассказал корреспонденту ЕНВ о трех дополнениях к базовому гардеробу этого сезона.

Белые воротнички покоряют осень

Ностальгия по школе - настроение октября. Они были замечены как минимум на четырех лондонских показах - D&G, Christopher Kane, Joseph, Simone Rocha.

Обратите внимание, что встречается сочетание воротничов из английского кружева в стиле советской школьницы к жакетам и пальто из иссиня-черного лака. Такое контрастное сочетание наивности и агрессии выглядит сексуально, даже слишком.

Сверкающая ткань

В этом осеннем сезоне все обязано блестеть и переливаться. Это касается как платьев так и верхней одежды, и в частности к обуви относится тоже. А именно - пайетки, стразы, камни, блестки, переливающиеся ткани, золото метал.

Пальто в клетку

Вещи в клетку навевают ассоциации с традициями английского и шотландского костюмов, в которых пересечение тонких полосок разного цвета и ширины является эталоном вкуса и стиля. В моде объемные фасоны, с широкими плечами и просторными рукавами. Они ажутся мужскими на первый взгляд. Клетка может быть какой угодно. Такое пальто - очень выгодное вложение, особенно если не мудрить с кроем. В этом году и, судя по всему, в следующем тоже оно отработает как супермодная вещь. А потом вернется в статус классики, которая уместна всегда и везде.