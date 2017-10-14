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Общество

13 октября 2017, 13:40
В ВВО началась проверка подразделений БЛА на Курильских островах

В ВВО началась проверка подразделений БЛА на Курильских островах

Операторы БПЛА осуществят управление беспилотным аппаратом в ходе полета в заданный район в простых и сложных метеоусловиях

В Восточном военном округе стартовала итоговая проверка за текущий учебный год подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) воинских частей округа, дислоцированных на Курильских островах, сообщает ЕНВ.

В ходе проверки расчеты БПЛА "Орлан-10", "Гранат" выполнят мероприятия по сборке и подготовке к старту беспилотных аппаратов, загрузке электронных карт местности в аппаратуру управления летательным аппаратом, привязке к системе спутниковой навигации.

Кроме того, операторы БЛА осуществят управление беспилотным аппаратом в ходе полета в заданный район в простых и сложных метеоусловиях, проведут мониторинг хода итоговой проверки войск округа, дислоцированных на Курилах и в прибрежной зоне островов Кунашир и Итуруп.

Метки: БЛА, ВВО, Курилы

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