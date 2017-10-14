"ДНИИМФ-Восточный" собирается стеснить иностранные компании на рынке обслуживания морских перевозок

ООО "ДНИИМФ-Восточный" станет первой на всем пространстве России компанией, на базе которой создается сюрвейерская лаборатория по испытанию транспортных характеристик навалочных грузов и определению качества углей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Все оборудование для проведения лабораторных анализов углей, добываемых на территориях Дальнего Востока для экспорта и импорта, уже приобретено и установлено. Сейчас проходим аккредитацию в ФАУ "Российский морской регистр судоходства". Это позволит в рамках договорных отношений с российскими портами и терминалами устанавливать степень безопасности углей - проводить лабораторные замеры температуры и влаги, определять гранулометрический состав. Получить заключение федерального агентства планируем в ноябре и сразу приступим к работам. Нас уже ждут в портах Находка и Восточный", - прокомментировал глава компании Виталий Танцюра.

Как отмечает генеральный директор "ДНИИМФ-Восточный", основная задача резидента СПВ – определение качественных характеристик углей. Получение разрешения Федеральной службы по аккредитации станет следующим шагом компании, которая окажется единственной российской организацией, оказывающей подобные услуги в наших портах.

"После 90-х качество наших углей определяли только иностранные компании. Мы хотим их потеснить, и собираемся это сделать уже к концу 2017 года", - подчеркивает спикер.

По комментариям экспертов, уголь - сложнейшее органическое минеральное образование. Он обладает разнообразными свойствами, что позволяет использовать его практически во всех отраслях народного хозяйства - от элементарной печки до космических аппаратов. Качество, по определению, - это совокупность свойств, используемых для удовлетворения потребностей тех или иных отраслей. Поскольку спектр применения углей огромен, то и перечень показателей качества также весьма обширен: в перечне несколько десятков показателей. И представители "ДНИИМФ-Восточный" готовы к исследованиям на соответствие российского углей большинству из этих критериев.

К слову, сюрвейерская лаборатория находится в окрестностях порта Восточный в поселке Врангель. На общей площади около 1400 кв. метров также расположен учебный центр по дополнительному образованию представителей береговых профессий и научно-исследовательское подразделение, которое уже с весны 2017 года проводит консультирование будущих резидентов СПВ. За полгода научно-исследовательским отделом компании оказаны услуги по восьми договорам.

Бизнес-центр создан для удовлетворения потребностей всех участников рынка обслуживания морских перевозок - грузоотправителей и грузополучателей, перевозчиков, стивидоров, логистов, морских юристов, а также представителей органов власти и управления. Полный запуск производства запланирован на конец октября 2017 года.