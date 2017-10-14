Северная Корея признала Крым российским

В Пхеньяне напечатали атлас мира, где полуостров Крым обозначен в качестве признанной российской территории, отмечается в сообщении посольства России в КНДР, сообщает ЕНВ.

Российские дипломаты обратили внимание, что северокорейское издательство "Научная энциклопедия" выпустило новую версию политического атласа мира, в котором на 240-242 страницах Крым окрашен в цвета российской территории.

"Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", — приводится в Facebook пояснение посольства.

Дипломаты также напомнили, что ранее официальный Пхеньян официально обозначил свою позицию по вопросу принадлежности полуострова во время голосования в ООН и "исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации".

"Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", — также подчёркивается в сообщении.

Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации после состоявшихся в регионах в марте 2014 года референдумов, на которых соответственно 96,77% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.