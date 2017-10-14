Соединённые Штаты Америки выйдут из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты заявляют, что планируют выйти из культурного и образовательного специального органа Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО). Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэр в минувший четверг, сообщает ЕНВ.

Она сказала, что это решение отражает озабоченность США в связи с "растущими членскими взносами в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающимся антиизраильским уклоном". В заявлении также говорится, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Она добавила, что Соединенные Штаты будут стремиться оставаться вовлеченными в качестве государства-наблюдателя, не являющегося членом, чтобы делиться мнениями о возможных перспективах и опытом США.

Соединенные Штаты уже выходили из ЮНЕСКО в 1984 году. Тогда власти страны заявили, что организация потерпела неудачу в своей управленческой политике, однако в 2003 году страна присоединилась к ЮНЕСКО снова.

США прекратили финансирование ЮНЕСКО после того, как организация проголосовала за включение Палестины в качестве члена в 2011 году. Любопытно, что вскоре после того, как о выходе из ЮНЕСКО объявили Соединённые Штаты, покинуть организацию решил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.