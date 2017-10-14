Первое рабочее заседание Думы города Владивостока прошло 12 октября

На прошедшем 12 октября очередном заседании Думы города Владивостока депутаты рассмотрели 8 вопросов, в числе которых принятие бюджета на 2017 год, утверждение состава Думы, создание условий спортом на островных территориях, а также наказы избирателей на 2018 год, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу представительного органа.

Внесение изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 05.12.2016 № 304-МПА "О бюджете Владивостокского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" обусловлены необходимостью корректировки доходной и расходной частей бюджета Владивостокского городского округа в связи с увеличением объема безвозмездных поступлений, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличились на сумму более 1,9 млн. рублей и составят 4 млрд. 253 млн. рублей.

Дополнительно распределенные из бюджета Приморского края средства направятся на создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, сельской местности. По заявлению председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Владимира Исакова, в связи с вносимыми изменениями параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2017 году составят: по доходам – в сумме 12 млрд. 932 млн. рублей; по расходам – в сумме 12 млрд. 932 млн. рублей.

"Сегодня основная корректировка бюджета, как обычно, в октябре, связана с перемещением денег между ГРБС (главными распределителями бюджетных средств, - прим. ред.), а также с выделением субсидий в размере 1 млн. 918 тысяч рублей на развитие спорта в отдаленных территориях ВГО – островах Русском, Попова, Береговое. Таким образом, 64 миллиона мы направляем на другие нужды. Есть экономия у управления градостроительства и архитектуры, перераспределение средств пойдет в пользу образования. Часть перемещений денежных средств касается автотранспорта – мы направляем более 6 миллионов рублей на электрический транспорт, а также субсидии на автотранспорт МПВ "ВПОПАТ-1". Предприятию выделена субсидия в размере 3,5 млн. рублей, но этого недостаточно. В данном случае помимо бюджетных средств необходимо принимать управленческие решения, связанные с маршрутами, тарифами, а это уже предмет отдельного обсуждения", - пояснил Владимир Исаков.

На заседании также был утвержден состав Общественного совета Думы города Владивостока. В него вошли Ольга Виселова, Валерий Калюжный, Михаил Колтович, Юрий Леонтьев, Юрий Мельников, Наталья Назаренко, Валерий Тарабаров, Оксана Фалеева, и Юрий Фильченок.

Дума города Владивостока приняла решение об утверждении Перечня наказов избирателей на 2018 год, который будет направлен в администрацию города Владивостока для включения расходов на мероприятия, содержащиеся в наказах, в бюджет Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Председатель Думы Андрей Брик отметил, что это один из важных вопросов, принятых на заседании. Наказы были сформированы предыдущим депутатским корпусом. В этом году на наказы 2018 года выделено 66 млн. рублей (в текущем году – 74,6 млн. рублей). Депутаты подавали 454 наказа, из них администрация города поставила в план 44. Все наказы рассмотрены на профильных комитетах Думы и согласованы с администрацией Владивостока.

Андрей Брик, также подчеркнул, что вопросы, рассмотренные на заседании Думы, важны для жизнедеятельности города и развития комфортной городской среды.

"Во-первых, это внесение изменений в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Также был рассмотрен ряд проектов МПА по вопросам муниципальной службы и утвержден состав Общественного совета Думы. Совет будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и обеспечивать взаимодействие жителей Владивостока, общественных объединений с органами местного самоуправления Владивостокского городского округа, что позволит депутатам Думы оперативно принимать меры для решения жизненно важных проблем, поддерживать полезные для города инициативы граждан", - отметил он.