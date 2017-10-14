Церемония презентации новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей прошла в столице Приморья

12 октября в Дальневосточном главном управлении Центрального банка Российской Федерации состоялась церемония презентации новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Мероприятие прошло в формате телемоста, соединившего Москву, Севастополь и Владивосток, сообщают ЕНВ.

Купюры представили председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук. В ходе презентации Ткачук и Набиуллина рассказали об особенностях защиты новых банкнот, а также ответили на вопросы журналистов.

"Я могу смело назвать получившийся продукт инновационным. В его создании были задействованы самые лучшие и современные решения в сфере банкнотной индустрии. Одним из наиболее уникальных решений (единственным в мире) стала технология защитных нитей, объединяющих в себе несколько защитных элементов одновременно, удобных для идентификации, но крайне сложных для подделки", – сказал Аркадий Трачук.

Видеоролик, продемонстрированный присутствующим, был посвящён деталям введения в обращение новых банкнот. Исходя из представленной информации, купюры номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования, защищены усовершенствованным комплексом, а также, элементами с повышенным рельефом для слабовидящих граждан. Кроме того, при разработке банкнот, были учтены тенденции современного дизайна.

Так, на банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром "Восточный" в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Изображение ₽ (символа рубля) на новых банкнотах появляется в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Аркадий Трачук отметил, что, несмотря на "удорожание" печати данных банкнот на 20%, для Банка России такая технология изготовления денежных знаков упростит задачу по долговременному их использованию, так как износостойкость новых купюр значительно повышается. По словам Эльвиры Набиуллиной, ввод новых денежных банкнот обусловлен, в том числе, и задачей Банка России упростить процедуру оплаты российских граждан наличными деньгами:

"Раньше, чтобы заплатить за покупку, например, 4,9 тыс. рублей, человеку было необходимо воспользоваться девятью купюрами: четырьмя банкнотами по тысячи, одной – по пятьсот, и четырьмя по сто рублей. С момента введения банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, эта "операция" упрощается до пяти купюр – две банкноты по 2000 рублей, одна – в пятьсот и две – по двести. Это гораздо удобнее", - рассказала председатель Банка России.

В ходе презентации, специалисты пояснили, что первые регионы, где будет введен оборот новых купюр, это Дальний Восток, Крым и Москва. В остальные регионы новые деньги начнут поступать с декабря 2017 года.

Напомним, символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3 миллионов человек, были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала "Россия 1".