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Экономика

13 октября 2017, 11:50
Около 25 тысяч россиян из других федеральных округов желают получить "дальневосточный гектар"

Около 25 тысяч россиян из других федеральных округов желают получить "дальневосточный гектар"

Подано более 102 тысячи заявок на получение гектара на территории Дальнего Востока

Четверть от поданных заявок на получение земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар" приходится на жителей страны, не проживающих в регионах Дальнего Востока. Об этом рассказал заместитель Министра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на прошедшей пресс-конференции "Дальний Восток в восприятии россиян", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. 

"У россиян есть желание переехать на Дальний Восток. Если мы возьмем, например, наш проект по предоставлению в безвозмездное пользование земли на Дальнем Востоке, то около 25 процентов всех заявок поступают от граждан из европейской части страны и других регионов. Это те люди, которые хотят построить свой личный дом на Дальнем Востоке, начать свой бизнес-проект, заняться сельским хозяйством", - говорит Сергей Качаев.

Как напомнил замглавы Минвостокразвития России, подано более 102 тысячи заявок на получение "дальневосточного гектара".

"Потенциал есть. По нашим расчетам, около 25 тысяч россиян рассматривают Дальний Восток в качестве места жизни и своей работы. И это только начало этого проекта", - уточняет спикер.

Напомним, свыше 30 тысяч россиян уже получили земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в безвозмездное пользование. Более половины из них приходится на Хабаровский край, Приморье и Сахалинскую область. Еще почти 8 тысяч заявок одобрены уполномоченными органами, и в ближайшее время эти "дальневосточные гектары" будут выданы заявителям.

К слову, по количеству заявок по-прежнему с большим отрывом лидирует Приморский край – на получение земли в этом регионе подано более 40,5 тысячи заявлений. Более 18,7 тысяч заявок поступило на предоставление земельного участка в Якутии, 15,7 тысячи - в Хабаровский край. Взять земельный участок на Сахалине собираются более 12,7 тысячи человек, более 7 тысяч граждан – в Амурской области.

Метки: дальневосточный гектар

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