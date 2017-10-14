Около 25 тысяч россиян из других федеральных округов желают получить "дальневосточный гектар"

Четверть от поданных заявок на получение земельного участка в рамках программы "Дальневосточный гектар" приходится на жителей страны, не проживающих в регионах Дальнего Востока. Об этом рассказал заместитель Министра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на прошедшей пресс-конференции "Дальний Восток в восприятии россиян", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



"У россиян есть желание переехать на Дальний Восток. Если мы возьмем, например, наш проект по предоставлению в безвозмездное пользование земли на Дальнем Востоке, то около 25 процентов всех заявок поступают от граждан из европейской части страны и других регионов. Это те люди, которые хотят построить свой личный дом на Дальнем Востоке, начать свой бизнес-проект, заняться сельским хозяйством", - говорит Сергей Качаев.



Как напомнил замглавы Минвостокразвития России, подано более 102 тысячи заявок на получение "дальневосточного гектара".



"Потенциал есть. По нашим расчетам, около 25 тысяч россиян рассматривают Дальний Восток в качестве места жизни и своей работы. И это только начало этого проекта", - уточняет спикер.



Напомним, свыше 30 тысяч россиян уже получили земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в безвозмездное пользование. Более половины из них приходится на Хабаровский край, Приморье и Сахалинскую область. Еще почти 8 тысяч заявок одобрены уполномоченными органами, и в ближайшее время эти "дальневосточные гектары" будут выданы заявителям.



К слову, по количеству заявок по-прежнему с большим отрывом лидирует Приморский край – на получение земли в этом регионе подано более 40,5 тысячи заявлений. Более 18,7 тысяч заявок поступило на предоставление земельного участка в Якутии, 15,7 тысячи - в Хабаровский край. Взять земельный участок на Сахалине собираются более 12,7 тысячи человек, более 7 тысяч граждан – в Амурской области.