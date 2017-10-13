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Япония

12 октября 2017, 19:50
Военный вертолет США сгорел в Окинаве

Военный вертолет США сгорел в Окинаве

Это не первый подобный случай вблизи военной базы США

Вертолет США CH-53E совершил экстренную посадку возле военного учебного центра в северной части префектуры Окинава в среду из-за пожара, который вспыхнул, когда транспортное средство находилось в небе, сообщает ЕНВ со ссылкой на Kyodo News.

В результате инцидента ни один из семи членов экипажа вертолета и местных жителей не пострадали. Об этом заявил журналистам глава военного ведомства Японии Итунори Онодера. Он призвал генерал-лейтенанта, главного командующего силами США на Окинаве Лоуренса Николсона предоставить подробную информацию об инциденте и принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ публично отметил прискорбный характер инцидента. Этот инцидент вызвал озабоченность по поводу безопасности на острове Окинава, в котором размещается основная часть военных объектов США в Японии, поскольку это не первый подобный случай. Ранее, произошло крушение вертолета HH-60 в военном лагере Хансен деревни Джиноза префектуры в 2013 году. В 2004 году вертолет CH-53D врезался в университет в городе Гинован. В результате инцидента пострадали три члена экипажа.

Региональная пожарная служба получила экстренный телефонный звонок от местных жителей. В сообщении указывалось, что военный самолет упал, и был виден черный дым. В операции по пожаротушению участвовал самолет военных сил США. Вертолет тушили около трех часов.

"Я думаю, что такие несчастные случаи будут повторяться до тех пор, пока здесь есть военная база США. Я хочу, чтобы база была удалена как можно скорее", - сказал 39-летний житель префектуры Юрий Сома.

Метки: вертолет, инцидент, Окинава

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