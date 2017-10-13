Slavda Group объявила конкурс "Детки на этикетке"

Slavda Group объявила о проведении фотоконкурса "Детки на этикетке". Родители из Хабаровского и Приморского краев поборются за право сделать своего ребенка лицом новой питьевой воды компании "Славда для малышей", сообщает ЕНВ.

Конкурс стартовал 1 октября, прием фотографий закончится 31 октября. Чтобы принять участие нужно быть жителем Приморского или Хабаровского края, сделать фото своего ребенка до 3-х лет с бутылочкой новой "Славды для малышей", опубликовать снимок у себя в "Инстаграме", "ВКонтакте" или на страничке в "Одноклассниках", поставить хэштег #Детки_на_Этикетке, отметить на снимке аккаунт — @slavda4baby и собрать 100 "лайков". Жюри будет тщательно оценивать снимки и выбирать победителей с 1 по 19 ноября.

"Когда приняли решение о выпуске новой воды, встал вопрос разработки дизайна этикетки. Хотелось сделать её уникальной, отличающейся от всего, что есть на рынке. Долго подбирали цвет для общего фона, а когда всё-таки определились, то оказалось, что это не самая сложная часть разработки - выбрать фотографию малыша оказалось куда сложнее. Пересмотрев множество фотографий в Интернет, всё-таки решили организовать фото-конкурс. Мы хотим, чтобы у каждого малыша был шанс стать звездой и украшать нашу этикетку. Мы с радостью разместим фото победителя на этикетку, и в свою очередь не подведём, ведь Slavda Group гарантирует, что наш продукт очень высокого качества и стать лицом такого продукта - это то, чем можно гордиться", - рассказал генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

Результаты конкурса будут объявлены 20 октября. С победителем будет проведена фотосессия, с которой выберут самое удачное фото для этикетки.

Напомним, "Славда для малышей" — вода высшей категории качества, которую добывают из скважины глубиной более 100 метров, разработанной и освоенной в лесном массиве экологически чистого района п. Горные ключи — вблизи Шмаковских курортов.

Скважина была выбрана из числа других источников из-за своего сбалансированного состава, подходящего для самых маленьких детей. Вода является физиологически полноценной по своему минеральному составу и не требует глубокой очистки или кипячения.

Таким образом, сохраняется природная структура воды с необходимым детскому организму количеством минеральных веществ – кальция, магния и других элементов. Поэтому рекомендуется вводить "Славду для малышей" в рацион новорожденного с первых дней жизни.