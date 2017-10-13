Картина Леонардо да Винчи может быть продана за 100 миллионов долларов

Ожидается, что на нем одна из немногих сохранившихся картин мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи будет продана за 100 миллионов долларов. Сам аукцион состоится в следующем месяце, сообщает ЕНВ.

Картина маслом под названием "Спаситель мира" изображает Иисуса Христа в синей одежде с поднятой правой рукой. Также, на этой картине, уже в левой руке, Иисус держит хрустальную сферу.

Считается, что картина датируется временным периодом около 1500 года. Картина некоторое время принадлежала британской королевской семье, однако в середине XVIII века она пропала без вести после аукциона. Реликвия была обнаружена в 1900 году, но исследователи сомневались в ее подлинности более ста лет. Эксперты не расценивали картину как плод творчества да Винчи до 2011 года.

В настоящее время шедевр принадлежит одному из европейских частных коллекционеров. Аукционный дом Нью-Йорка сообщил, что это единственная из 15 работ, ныне предписываемых авторству Леонардо да Винчи, которая принадлежат частному владельцу. Официальный представитель аукционного дома сообщил, что данная картина, как и известная "Мона Лиза", носит специальные отличительные знаки художника. Добавим, что проведение аукциона назначено на 15 ноября в Нью-Йорке.