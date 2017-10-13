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В мире

12 октября 2017, 17:00
Картина Леонардо да Винчи может быть продана за 100 миллионов долларов

Картина Леонардо да Винчи может быть продана за 100 миллионов долларов

Творение знаменитого живописца выставлено на аукцион в Нью-Йорке

Ожидается, что на нем одна из немногих сохранившихся картин мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи будет продана за 100 миллионов долларов. Сам аукцион состоится в следующем месяце, сообщает ЕНВ.

Картина маслом под названием "Спаситель мира" изображает Иисуса Христа в синей одежде с поднятой правой рукой. Также, на этой картине, уже в левой руке, Иисус держит хрустальную сферу.

Считается, что картина датируется временным периодом около 1500 года. Картина некоторое время принадлежала британской королевской семье, однако в середине XVIII века она пропала без вести после аукциона. Реликвия была обнаружена в 1900 году, но исследователи сомневались в ее подлинности более ста лет. Эксперты не расценивали картину как плод творчества да Винчи до 2011 года.

В настоящее время шедевр принадлежит одному из европейских частных коллекционеров. Аукционный дом Нью-Йорка сообщил, что это единственная из 15 работ, ныне предписываемых авторству Леонардо да Винчи, которая принадлежат частному владельцу. Официальный представитель аукционного дома сообщил, что данная картина, как и известная "Мона Лиза", носит специальные отличительные знаки художника. Добавим, что проведение аукциона назначено на 15 ноября в Нью-Йорке.

Метки: аукцион, Леонардо да Винчи

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