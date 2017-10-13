"Новая" поддержка рубля работает "по-старому"

Об укреплении российского рубля в последнее время говорят часто и убедительно. Недавно в СМИ прошла информация, что "в скором времени рубль получит новую поддержку". Мнения экспертов по этому поводу крайне противоположны, сообщает ЕНВ.

По мнению московских экспертов, на этот раз новая поддержка будет осуществляться со стороны конверсионных операций отечественных экспортеров, которые будут обменивать валютную выручку в рамках налогового периода, чей старт приходится на следующий понедельник. Всего компаниям может понадобится около 280 миллиардов рублей для уплаты НДПИ, а выплаты по всем налогам могут достигнуть 1,5 триллиона рублей.

"Ситуация на рынке крайне позитивная - инвесторы как никогда уверены в выполнении странами ОПЕК условий соглашения по ограничению добычи и, самое главное, в его результативность", - частенько заявляют финансисты ЦФО. Однако, большинство экспертов такие высказывания всерьез не воспринимают.

Кандидат экономических наук Максим Кривелевич на вопрос ЕНВ о грядущей в ближайший понедельник новой поддержке рубля за счет налогового периода, обреченно пожал плечами.

"Опять "двадцать пять". Такая "новая" поддержка происходит в конце каждого квартала, когда наступает период выплаты налогов. Ничего удивительного здесь нет. Квартал заканчивается, до 20 числа нужно заплатить налоги. Соответственно, это нормальная ситуация. Никакого особого события здесь нет. Позитив на пустом месте. Ни о какой реальной поддержке рубля говорить нельзя. Успокоились "нефтяные" цены, только и всего. Положительных моментов в экономике по-прежнему нет. Рубль в том же районе что был в 2014-15 году. С 56,18 укрепился за три года до 57,82 - менее чем на два рубля. Не думаю, что это достижение, достойное всероссийского внимания", - пояснил Кривелевич.

Аналитик социальной сети для инвесторов Toro в России и СНГ Михаил Мащенко уверен, что российская валюта дорожает благодаря позитивной динамике сырьевого рынка и притоку капитала нерезидентов в рублевые активы.

"Нефтяные котировки продолжают восстанавливаться. ОПЕК видит "все признаки ребалансировки" на рынке, несмотря на восстановление американской активности после урагана "Нейт", - пишет он. - "Процесс снижения мировых запасов нефти, как береговых, так и находящихся на плавучих хранилищах, продолжается. Помимо ускорения процесса за последние месяцы, мы также наблюдаем масштабное опустошение нефтехранилищ во всех регионах".

Появилась информация, что котировки получили дополнительный стимул для роста во вторник после заявлений представителей Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре на 560 тысяч баррелей в сутки. Одним словом, если верить публикуемой информации, ситуация с рублем приобретает положительные тона.

Максим Кривелевич радужные настроения не поддерживает: "Тема укрепления российской валюты, честно говоря, у людей, разбирающихся в данных вопросах, вызывает смех сквозь слезы. Вызывает беспокойство эстетическая неграмотность некоторых наших "экспертов". Очевидно, что она рассчитана на людей, элементарно не способных зайти на сайт ЦБ, найти графики и провести простой сравнительный анализ, который покажет: с 2014 года, когда произошла девальвация рубля, и по сегодняшний день разница "укрепленной" российской валюты составляет менее 2 рублей. Согласитесь, не самое великое достижение. Поэтому пока уместнее говорить только о слухах об укреплении рубля".

По словам экспертов, ожидать серьезного укрепления нацвалюты не стоит: крайне вероятен сценарий, при котором рубль продолжит движение в диапазоне 58-57 за доллар (57 рублей за доллар мы видели в июне) и 68,70-67,80 за евро. Возможность укрепления выше этих уровней в данный момент экономистам кажется нереализуемым.