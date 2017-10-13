В Приморском крае был введён особый противопожарный режим

На сложную ситуацию обратил внимание в региональной администрации. С официальными комментариями выступил временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает ЕНВ.

Вот так он прокомментировал ситуацию с пожарами в крае:

"Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса".

Департамент лесного хозяйства Приморского края и приморское отделение МЧС уже взялись за решение проблем.

Однако, следует отметить, что особый противопожарный режим действует не на всей территории края, а только на отдельных территориях. Среди них Красноармейский, Чугуевский, Ольгинский, Тернейский, Пожарский, Яковлевский муниципальные районы. Помимо них, особый режим также был введён в Артёмовском и Владивостокском городских округах. Также в некоторых муниципалитетах был введён муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Это произошло в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.