В результате наводнения во Вьетнаме погибли 20 человек

По информации властей Вьетнама, общее число погибших, на данный момент, составляет 20 человек в центральной провинции Нге Ан и в других районах. Около 10 000 домов оказались затоплены, что вынудило жителей пострадавших районов спешно эвакуироваться. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук поручил правительственным организациям принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей. Военные силы государства занимаются спасательной и вспомогательной работой.

Власти страны заявляют о том, что сильный дождь прекратился, но приближается еще один тропический циклон. Они советуют людям принимать меры предосторожности и заранее подготовиться к эвакуации.

Во Вьетнаме в 2016 году от тропических штормов и наводнений погибло 264 человека и нанесен ущерб в размере 1,75 миллиарда долларов, что почти в пять раз больше, чем в 2015 году.