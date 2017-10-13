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Экономика

12 октября 2017, 14:00
Во Владивостоке обсуждают проблемы сохранения рыбных запасов в естественной среде

Во Владивостоке обсуждают проблемы сохранения рыбных запасов в естественной среде

Переход к новому формату компенсации ущерба водных биоресурсов повысит эффективность работ по искусственному воспроизводству рыбных запасов

Во Владивостоке открылось двухдневное межрегиональное совещание по вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. Заседание продолжает серию встреч по проблемам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, проведенных в Красноярске, Севастополе и Калининграде. В работе мероприятия принимают участие представители центрального аппарата Росрыболовства, Амурского, Приморского, Сахалино-Курильского, Охотского, Северо-Восточного территориальных управлений Росрыболовства, ФГБНУ "ВНИРО", ФГБУ "ЦУРЭН", органов исполнительной власти Дальнего Востока и бизнес-сообщества, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Открывая совещание, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник отметил, что антропогенные факторы оказывают негативное воздействие на численность и состояние многих промысловых видов и популяций. При этом компенсационные мероприятия пока не могут обеспечить оперативное восстановление запасов. "Формат компенсаций ожидают серьезные перемены, и переход с натурального формата на денежный возможен уже в обозримом будущем", – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства. Это должно повысить эффективность деятельности в области искусственного воспроизводства и возмещения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, нанесенного хозяйственной деятельностью предприятий.

Михаил Иваник напомнил, что Росрыболовство проделало значительную работу по совершенствованию вопросов согласования хозяйственной деятельности и компенсационных мероприятий. В частности, вступил в силу приказ Минсельхоза России "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водоемах рыбохозяйственного значения".

Для оптимизации рыбоводных активов в сегменте искусственного воспроизводства водных биоресурсов создано ФГБУ "Главрыбвод". Очевиден прогресс в вопросах согласования хозяйственной деятельности предприятий – заработала электронная база данных, которая позволила сделать прозрачными и более эффективными компенсационные мероприятия. Улучшилось взаимодействие бизнеса, как с территориальными управлениями Росрыболовства, так и с ФГБУ "ЦУРЭН".

Значительная часть проблем, возникающих при согласовании хозяйственной деятельности у теруправлений Росрыболовства, связана с практическим применением методики исчисления размера вреда, причиненного водным биоресурсам. Формат совещания позволяет специалистам разобрать проблемные вопросы и определить пути их решения.

По информации начальника ФГБУ "ЦУРЭН" Александра Хатунцова, нагрузка на водные биоресурсы Дальневосточного бассейна растет с каждым годом. Реализация только четырех крупных согласованных проектов в регионе повлечет потери водных биоресурсов в размере более 7,8 тыс. тонн. "Общая величина согласованного в 2016 году и в первом полугодии 2017 года вреда водным биоресурсам в Дальневосточном бассейне составляет 13 250 тонн. При этом объем возмещенного ущерба водным биоресурсам в этот период составил порядка 3 тыс. тонн, или почти 89 млн экземпляров молоди. Более 10 тыс. тонн ущерба предстоит возместить в последующие годы", – сказал Александр Хатунцов.

Руководитель ЦУРЭН отметил, что подведомственным организациям с участием ФГБУ "Главрыбвод" необходимо увеличивать объемы компенсационных выпусков молоди, а теруправлениям – своевременно и более активно принимать меры досудебного и судебного воздействия в отношении предприятий, которые отказываются возмещать ущерб. При подготовке предложений по проведению компенсационных мероприятий следует учитывать приоритетность воспроизводимой молоди рыб, наличие производителей и производственных мощностей.

"С введением оперативного ведомственного контроля качество принимаемых на местах решений заметно улучшилось", – доложил Александр Хатунцов, отметив, что определенные вопросы к деятельности теруправлений остаются. Он напомнил руководителям территориальных подразделений о необходимости размещения материалов оценки влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду на едином портале Базы данных. "Пока не все теруправления выполняют эту работу в полном объеме", – констатировал начальник ЦУРЭН.

В течение двух дней участники совещания продолжат обсуждение вопросов согласования хозяйственной деятельности и ситуации с проведением компенсационных мероприятий в рамках круглых столов, семинаров и тематических дискуссий.

Метки: Росрыболовство

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