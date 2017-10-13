С "квартирным вопросом" уполномоченный по правам человека не поможет

Не секрет, что жилплощадь всегда являлась лакомым кусочком для представителей самых различных организаций – от коллекторских агентств и черных риелторов до государственных структур. А как быть, если в роли изымателя жилья выступает орган власти? Юристы уверены: "против лома есть приемы". Что делать, если тебя выгоняют на улицу – в материале ЕНВ.

Коллеги из Хабаровска пытались поднять в СМИ тему незаконного переселения семьи из благоустроенного района "к черту на кулички". Квартиру в п. Майском Хабаровского края семья с двумя несовершеннолетними детьми приобрела по ипотеке, а спустя 9 лет лишилась собственности и теперь вынуждена жилье снимать.

Со слов хозяина квартиры: "Квартиру мы купили в 2008-м году благодаря материнскому капиталу. Тут нас все устраивало: неподалеку детсад, школа, медпункт, "скорая", магазины, автобусная остановка… Сделали ремонт, сменили радиаторы... В дальнейшем, почти ежегодно делали косметический ремонт, содержали квартиру в порядке. Но в 2014-м году объявили, что дом будут сносить. По квартирам лично ходил глава администрации поселения Сердюков и говорил, что скоро переселит нас в новые дома... В итоге, нас определили в соседнем Бяудэ, что за 3 км от Майского. При этом, одновременно расселялись три аварийных дома и большинству переселенцев дали квартиры в Майском, остальных определили на житьё в Бяудэ, в том числе, и нас. Одновременно некоторые семьи из Бяудэ наоборот переселили в Майский. На вопрос, почему так, прозвучал ответ: мол, вы молодые, и там можете пожить".

Никто из чиновников и не подумал о том, что в этой семье одному ребенку нужен детский сад, которого в Бяудэ нет, другому - учитель на дом, так как ребенок на инвалидности. Мало того, педиатр в Бяудэ ведет прием лишь раз в неделю, а в семье трое детей. Да и на работу родителям нужно ездить в Ванино - это значит добираться на рейсовый автобус несколько километров пешком до трассы. В администрации главе семьи посоветовали "не переживать", мол, "молодой, заработаете и купите машину, будете и семью возить, и на работу ездить". Мягко говоря, совет странный.

Для семьи началось "хождение по мукам". Писали во все инстанции, ходили на прием в администрацию, уговаривали войти в положение по человечески, обращались к уполномоченному по правам человека, даже президенту писали.

Администрация городского поселения "Рабочий поселок Майский" в ответ подала исковое заявление в суд "об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд путем предоставления другого жилого помещения, прекращения права собственности, признании права муниципальной собственности, признание прекратившего право пользования жилым помещением, выселение". Несмотря на то, что суд в удовлетворении исковых требований администрации отказал, в дом нагрянула комиссия и потребовала, чтобы семья срочно съезжала, так как дом будут сносить. Вынужденная покинуть свою собственную квартиру семья съехала на съемную.

"Как понять действия местных властей?", - возмущается один их хабаровских журналистов, - "Вот я слушаю, президент России Владимир Путин говорит: "Наша магистральная задача - повысить привлекательность Дальнего Востока. Это значит - достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная доступность, современные школы и детские сады. Словом, нужно создавать условия, чтобы на Дальний Восток приезжало как можно больше трудолюбивых талантливых, образованных людей и чтобы отсюда не уезжали местные жители”, - сказал глава государства.…Главное для нас, самое главное - это люди, самые простые, рядовые граждане, проживающие в городах и на селе, на всей необъятной территории нашей… Мы с вами знаем и о том, что многие, очень многие еще живут очень тяжело и трудно, но все они надеются на вас…Не обманите их ожидания! Не подведите их!" Так где же ты, справедливый и заботливый местный чиновник, муниципальный глава, для которой каждый человек дорог? Что за двойные стандарты местной элиты?"

Рассмотрев сложившуюся ситуацию, директор "Мазер Групп" Евгений Тулубенский искренне удивился - чиновник с "человеческим" лицом? Это утопия.

"Какие же наивные наши граждане. Просят, что-то объясняют, пишут много - но все не туда. Налицо ряд правонарушений граждан. Во-первых, к данной ситуации не подключена социальная опека, а при наличии двоих детей, один из которых инвалид, это обязательное условие. Во-вторых, на вас подали в суд, логично ответить "бумерангом" – подавать встречное заявление на администрацию. В обязательном порядке необходимо было обращаться в прокуратуру, функции которой контролировать законные действия, в том числе, и административных органов. Решать эти проблемы - не в компетенции президента страны, и уполномоченный по правам человека при нем тут не поможет. "Помощь утопающего – дело рук самого утопающего". Есть закон. Практика, хочу заметить, подобных случаев довольно обширна и в Приморском крае. Здесь один единственный путь – суд, суд и только суд. Вплоть до высших инстанций, если потребуется. Просто так вас жалеть никто не станет. Все подчинятся букве закона и именно в рамках закона необходимо отстаивать свои права", - прокомментировал ситуацию ЕНВ Евгений Тулубенский.