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12 октября 2017, 14:40
Во Владивостоке пройдет финальная гонка Кубка России по спидвею среди пар

Во Владивостоке пройдет финальная гонка Кубка России по спидвею среди пар

В гонке будет выставлено два состава пар от команды "Восток"

13 октября, в 19 часов на стадионе "Авангард" пройдет финальная гонка по спидвею в рамках Кубка России по гонкам на гаревой дорожке среди пар. Жителей и гостей Владивостока ждут более 20 напряженных и захватывающих заездов мотогонщиков, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам организаторов финальной гонки, по правилам Кубка России по спидвею среди пар, каждая участвующая в этих соревнованиях команда выставляет на заезды по два состава пар. В них — по три гонщика: двое основных и один запасной. На трек спортсмены разных команд выходят поочередно двумя парами.

В финальной гонке будет выставлено два состава пар от команды "Восток". Среди них пара Сергей Логачёв и Марк Карион, вторая пара – Павел Лагута, Кирилл Хван и запасной Никита Коровко. Остальные команды также выставляют по два состава пар, кроме команды "СТК Октябрьский", за которую выступит только одна пара.

К слову, на данный момент первое и второе места в таблице соревнований делят команды из Тольятти и Балаково, далее расположились пары Октябрьского и Владивостока. Организаторы мероприятия приглашают всех любителей мотоспорта поддержать гонщиков команды "Восток" и окунуться в атмосферу скорости, риска и опасных ощущений.

Метки: Авангпрд, спидвей

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