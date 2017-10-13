Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП во Владивостоке

В дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку около 00 часов 35 минут поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в районе дома на улице Чайковского, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

На место автоаварии прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что автомобиль Тойота Королла Филдер двигался со стороны города Владивостока в направлении Артема. В районе дома №6 на улице Чайковского водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в столб уличного освещения.

В результате удара произошла серьезная деформация кузова транспортного средства. В салоне автомобиля находились три человека. Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Третий участник дорожно-транспортного происшествия, 23-летний пассажир, направлен в отделение реанимации городской клинической больницы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток на освещенном участке трассы. В момент происшествия шел дождь, в связи с чем, дорожное покрытие было мокрым.

Назначено проведение ряда экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.