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Общество

12 октября 2017, 12:30
ВЦИОМ: Каждый четвертый житель России не прочь приехать на заработки на Дальний Восток

ВЦИОМ: Каждый четвертый житель России не прочь приехать на заработки на Дальний Восток

Перспективу проживания и работы на Дальнем Востоке рассматривает каждый третий россиянин в возрасте от 25 до 44 лет

Во время пресс-конференции "Дальний Восток в восприятии россиян" глава Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков рассказал о факторах, которые влияют на готовность переезда граждан на Дальний Восток, а также при каком уровне заработной платы россияне готовы рассматривать возможность переезда и работы на Дальнем Востоке. Такие данные предоставил ВЦИОМ на основе проведенного исследования, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Возможность работы на Дальнем Востоке рассматривает каждый четвертый россиянин (24% опрошенных). Подобный интерес, в первую очередь, выражают россияне в возрасте до 44 лет, в том числе каждый третий россиянин в возрасте от 25 до 44 лет готов рассмотреть возможность работы на Дальнем Востоке.

Одним из основных факторов, стимулирующих к переезду, является достаточно высокий уровень заработной платы. Кроме того, часть россиян хотели бы сменить место жительства для того, чтобы "начать новую жизнь", а для молодежи это стремление обусловлено возможностью быстрого карьерного роста.

Диапазон заработных плат, воспринимаемых как мотивацию к переезду, колеблется в пределах от 50 000 до 100 000 рублей, более высокие запросы у россиян, имеющих незаконченное высшее или высшее образование – около 150 000 рублей.

"Дальний Восток сейчас воспринимается, как место для зарабатывания денег. И как мы видим, готовность достаточно высокая. При этом максимальная готовность исходит от населения в возрасте 25-44 лет, что составляет одну треть от общего количества опрошенных", - прокомментировал генеральный директор АРЧК Дальнего Востока Валентин Тимаков.

К слову, в ходе рабочей поездки Президента Владимира Путина на Дальний Восток Минтруду России совместно с органами исполнительной власти субъектов страны, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено проработать вопрос о повышении эффективности реализации программ повышения мобильности трудовых ресурсов на территориях субъектов России, которые входят в состав Дальнего Востока.

Метки: АРЧК, ВЦИОМ

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