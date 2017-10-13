АЛРОСА в октябре проведет аукцион по продаже крупных алмазов во Владивостоке

АЛРОСА с 16 по 27 октября проведет международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (10,8 карат и более) на территории Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего на аукционе будет представлено 72 лота ювелирного качества общей массой 1 тыс. 170 карат. Самый крупный алмаз имеет вес 47,55 карат. Выставляемые на аукцион камни были добыты на предприятиях АЛРОСА и "дочерних" АО "Алмазы Анабара" и ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Заявки на участие в торгах подали 67 компаний из Бельгии, Индии, Израиля, Китая и США. Организатор аукциона - Единая сбытовая организация (ЕСО) АЛРОСА и филиал компании во Владивостоке. Подведение итогов аукциона состоится 30 октября.

Первые аукционы по продаже алмазов и бриллиантов во Владивостоке прошли на площадке ЕАЦ в сентябре 2016 года. Всего в период с сентября по декабрь прошлого года было реализовано 421,4 тыс. карат алмазов и бриллиантов, в первом квартале 2017 года - 440,4 тыс. карат. В прошлом году на ЕАЦ были проданы 19 алмазов спецразмеров на общую сумму более $14,6 млн, а также бриллианты. Общий объем реализации алмазов и бриллиантов на ЕАЦ в прошлом году составил около $18,25 млн.

Весной этого года прошел второй раунд торгов алмазами во Владивостоке, на которых АЛРОСА реализовала 461 тыс. карат на сумму $12,9 млн. В том числе, было реализовано 21 тыс. карат ювелирных алмазов на сумму $7,98 млн. и 440 тыс. карат на сумму $4,92 млн. А во время Восточного экономического форума АЛРОСА подвела итоги аукционов по алмазам и бриллиантам, в ходе которых были реализованы все 45 выставленных на продажу алмазов спецразмеров общей массой 1 тыс. 293 карата. Общая выручка от продаж составила $14,8 млн. Общий объем продаж бриллиантов составил $1,7 млн., были проданы 33 из 36 выставленных на продажу камней массой от 2 до 12 карат.

Ранее сообщалось, что всего "АЛРОСА" в 2017 году планирует реализовать на площадке Евразийского алмазного центра 2 млн. карат продукции всех товарных групп на сумму $73 млн. Это около 5% от плана по продажам в физическом выражении (39 млн карат) и менее 2% от выручки по итогам прошлого года ($4,375 млрд).

Напомним, ЕАЦ был открыт в сентябре прошлого года в рамках политики по усилению присутствия АЛРОСА на рынках АТР и увеличению переработки алмазного сырья на территории РФ. Организаторы рассчитывают, что объединение функций торговой площадки, хранения, логистики, оформления и контроля в одном комплексе и расположение его в приаэропортовой зоне позволяет сократить время, необходимое на отправку продукции до 2-3 дней.