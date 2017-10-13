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Экономика

12 октября 2017, 11:50
Генпрокуратура и Минвостокразвития создали рабочую группу по защите прав инвесторов

Генпрокуратура и Минвостокразвития создали рабочую группу по защите прав инвесторов

Ведомство будет принимать активное участие в мероприятиях по развитию Дальнего Востока

Генеральная прокуратура РФ и Министерство по развитию Дальнего Востока создали постоянно действующую рабочую группу по защите прав и законных интересов инвесторов на территории Дальневосточного федерального округа, подписав соответствующее соглашение, сообщает ЕНВ со ссылкой на РАПСИ.

Как уточнил представитель надзорного ведомства Александр Куренной, решение о создании рабочей группы было принято на заседании совместной коллегии Минвостокразвития и Генпрокуратуры, на котором обсуждались вопросы защиты прав инвесторов в округе.

"Практика прокурорского надзора убеждает в наличии отдельных проблем, решение которых требует от нас дополнительных усилий и согласованных действий. Несвоевременно совершенствуются региональная нормативно-правовая база, в ряде субъектов еще не приняты правовые акты о порядке заключения специального инвестиционного контракта в промышленном секторе и предоставлении инвестиций для объектов капитального строительства за счет регионального бюджета", — заявил в своем выступлении генпрокурор Юрий Чайка.

По данным генпрокурора, контролирующие органы в большинстве субъектов нарушают требования законодательства к проведению проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев привел данные о проведении 130 тысяч проверок за последние 2,5 года, поставив под сомнение необходимость такого количества контрольно-надзорных мероприятий в регионе.

Руководитель Минвостокразвития Александр Галушка, сославшись на результаты опросов предпринимателей, сообщил об "антирейтинге" надзорных органов, в котором первые места заняли Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Галушка также выступил с инициативой о предоставлении деловым объединениям права представлять интересы предпринимателей в суде, подавать коллективные иски в их защиту, включая иски в интересах неограниченного круга лиц.

В августе на совещании, посвященном реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, Президент РФ поручил снизить число внеплановых проверок бизнеса в регионе.

Метки: Генпрокуратура, Минвостокразвития

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