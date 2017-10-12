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В мире

11 октября 2017, 23:00
Два бомбардировщика B-1B провели ночные учения у границ КНДР

Два бомбардировщика B-1B провели ночные учения у границ КНДР

Маневры были осуществлены при поддержке воздушных сил Японии и Южной Кореи

Два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США провели учения над Корейским полуостровом в начале этой недели. Руководство США сделало это для демонстрации силы против Северной Кореи. Об этом накануне заявили власти Южной Кореи, сообщает ЕНВ.

Бомбардировщики США из Гуама вошли в корейскую зону идентификации противовоздушной обороны (КАДИЗ) около 8:50 вечера во вторник, по данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS). Бомбардировщики B-1B вылетели из США в конце прошлого месяца. Они устроили имитацию боевого сражения с воздушными и наземными ракетами, с двумя истребителями F-15K над Японским морем и пролетели через полуостров. Затем B-1B и F-15Ks провели еще одно учение у Желтого моря. Бомбардировщики вылетели из КАДИЗа примерно в 11:30 вечера, сообщили в JCS.

Вооруженные силы США подтвердили ночную операцию, заявив, что сверхзвуковые бомбардировщики дальнего действия, также называемые "Lancers", провели аналогичные учения и с ВВС Японии. В 7-м военно-воздушном флоте США отметили, что первые совместные учения сразу с южнокорейскими и японскими военными силами в ночное время.

"Выполненные военные задачи в ночное время с нашими союзниками безопасным и эффективным образом – это важный фактор, объединяющий США, Японию и Республику Корея. Учения помогли отточить тактическое мастерство экипажей трех стран, – сказал майор ВВС США Патриарха Эпплгейт из 613-го Центра эксплуатации воздушных судов. – Это явная демонстрация нашей способности проводить операции со всеми нашими союзниками в любое время в любом месте".

В южнокорейском военном штабе заявили, что последний маневр B-1B был частью "регулярного обучения", направленного на расширение возможностей для реализации "расширенного сдерживания" КНДР. Вооруженные силы США охарактеризовали этот маневр как "миссию по обеспечению непрерывного полета бомбардировщика", демонстрирующий боевую готовность бомбардировщика в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках "незыблемых обязательств перед союзниками" в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Служба национальной разведки Южной Кореи заявила, что в КНДР скорее всего не знали о секретной операции бомбардировщиков.

По мнению директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб", политолога Юрия Коломейцева, действия американских, японских и южнокорейских военных в регионе не стабилизируют, а наоборот, провоцируют рост напряженности на Корейском полуострове. "Северокорейцы хотят, чтобы их оставили в покое, и не хотят свершения демократической революции в своей стране, поэтому испытания КНДР продолжатся, пока США и их союзники не свернут силы с северокорейских границ", - отметил эксперт.

Метки: бомбардировщики, корейский кризис, США, учения

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